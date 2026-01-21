　
0121今日焦點／美將撥款365億挺台灣防衛、面板雙雄遭外資狙殺

▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲面板雙虎遭到狙殺，成為外資賣超前二大個股。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

21日世界發生許多大事，與台灣有關的包含台股開低走低、面板雙虎遭到狙殺，及美國聯邦眾議院應川普要求撥款365億元挺台灣防衛，以及日前2名台人在日本熊本縣阿蘇市發生意外，多起事件相當受到關注。《ETtoday新聞雲》為您整理一日大事懶人包，讓您能夠一次掌握。

一、跨黨派通過！　美撥款委員會：應川普要求撥365億挺台防衛

美國聯邦眾議院撥款委員會公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，其中依總統預算請求，編列10億美元（約新台幣317億元）強化對台安全合作，另撥款1.5億美元（約新台幣48億元），用於替換提供給台灣的國防物資及相關補償費用。

▼美國聯邦眾議院撥款委員會公布跨黨派、跨院協商後的折衷版國防撥款法案，編列365億元挺台灣防衛。（圖／路透社）

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

二、賴清德不出席彈劾案審查　黃國昌：期待14位民進黨立委勇敢站出來

立法院21日針對審查總統賴清德彈劾案提案內容召開全院委員會，國民黨團、民眾黨團皆甲級動員應戰，批賴清德不出席是證明心虛、害怕立法院。民眾黨中午召開中央委員會，黨主席黃國昌表示，鄰近的南韓國會同樣對前總統尹錫悅提出彈劾案，即便首次因執政黨杯葛導致投票人數不足，但最終有12位執政黨立委良心發現，成功彈劾尹，希望接下來能有14位民進黨籍立委挺身而出，勇敢站出來彈劾侵害民主憲政的獨裁總統。

▼黃國昌希望有14位民進黨籍立委挺身而出，站出來彈劾獨裁總統。（資料照／記者湯興漢攝）

▲▼前中廣董事長趙少康20日於立法院舉辦「七十少年趙少康的時代現場」新書發表。會場政商名流踴躍出席，包含國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌、民進黨總召柯建銘、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、作家張大春、王偉忠、薛香川、關中等都出席表達祝福。（圖／記者湯興漢攝）

三、日國土交通省認定「航空事故」！　直升機墜阿蘇火山口內60m斜坡

日本熊本縣阿蘇火山20日上午發生觀光直升機墜毀事故，機上2名台灣旅客及1名日籍駕駛至今下落不明。日本國土交通省21日將此案列為「航空事故」，運輸安全委員會（JTSB）已派遣2名調查官前往現場。熊本縣警消與氣象廳人員21日清晨組成約50人搜救隊展開行動，但現場濃霧籠罩，能見度僅數十公尺，搜救工作進展困難。

▼日本阿蘇火山20日發生觀光直升機墜毀事故，2名台人、1名日籍駕駛下落不明。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本阿蘇火山口。（圖／達志影像／美聯社）

四、面板雙雄被狙殺！外資重砍台股440億　友達、群創居賣超前2名

美、日債券殖利率飆升、美股挫低，加上台指期結算，21日台股開低走低，終場下跌513.62點或跌幅1.62%，以31246.37點收，總成交值放大到8952億，外資站在賣方，調節440.63億元，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）分居今日外資賣超前二大個股，賣超張數分別6萬1332張、5萬9805張。

五、明天低溫再探8度　北東水氣多「2地有局部大雨」

強烈大陸冷氣團持續影響，22日低溫仍下探8度，北部及東半部有明顯降雨，基隆北海岸、大台北山區要留意局部大雨，高山也有降雪機率。周末冷空氣逐漸減弱，下周二又有一波東北季風影響，北部又會略為降溫，民眾外出務必注意保暖。

▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

更多新聞
0121今日焦點／美將撥款365億挺台灣防衛、面板雙雄遭外資狙殺

0121今日焦點／美將撥款365億挺台灣防衛、面板雙雄遭外資狙殺

【陳三歲吐舌笑翻網】開箱造型提燈K到她頭！　陳其邁慘遭小馬尾妹狠瞪

快訊／載板業南電明起「抓去關」　新列4檔飆股處置到2／4

證交所今（21）日公告新增4檔飆股打入處置名單，包括PCB上游玻纖布廠建榮（5340）、載板業南電（8046）、電動二輪與綠能移動解決方案的台端（3432），以及工具機業者恩德（1528）明（22）日起採分盤交易，皆為每5分鐘人工撮合一次，一路「關」到2月4日為止。

面板雙雄被狙殺！外資重砍台股440億　友達、群創居賣超前2名

台股爆8952億史詩級大量　三大法人聯手重砍774億

這一幕好眼熟「像1990年代崩盤前場景？」　粉專：有點害怕了

台股頻創新高　今年以來25檔高息ETF含息漲幅逾6%

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

動力火車嘉賓想邀「很紅的娜魯One」　擔心票房：部落的村民已經準備好

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

