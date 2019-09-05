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顧長照！蘇貞昌：109年投入400億「資源四年成長8倍」

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▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

衛福部5日表示，長照2.0執行兩年多來，使用長照居家與社區式服務人數已達20多萬人；薪資部分，根據2018年統計資料，全時居服員平均月薪達3萬8498元、時薪223元。行政院長蘇貞昌5日在院會中表示，政府投入長照的資源，從2016年不到新台幣50億，逐年增加到今年338億，明年更達近400億元，4年成長近8倍。

蘇貞昌表示，台灣從82年起，就已進入「高齡化社會」，到107年3月，更正式進入「高齡社會」，為因應人口結構轉變與高齡化社會所帶來的衝擊，在上一次擔任院長時（96年3月）就通過「長期照顧十年計畫」；10年後，行政院再於105年9月通過「長期照顧十年計畫2.0」，並從106年1月開始實施，希望能滿足龐大的長照需求，並減輕沈重的家庭照顧負擔。

蘇貞昌指出，近年來政府全面建構友善高齡環境，在修法方面，7月「所得稅法」修正通過後，每人每年可有12萬元的「長照特別扣除額」，為有長照需求的家庭減輕負擔，預計將有29萬人可受益；7月院會中也提出首部中高齡就業專法，以促進高齡者社會參與及人力資源再運用。

在資源投入方面，蘇貞昌提到，長照支出的規模，由105年的不到50億元，逐年增加到今年的338億元，明年更達近4百億元，足足成長8倍，除了擴大服務對象、增加服務項目，也加速資源布建，計畫推動迄今，全國已布建了超過7千個社區服務據點；在服務使用人數方面，更有明顯成長，今年1至7月已突破20萬人，為106年同期的8萬餘人的二倍半。

蘇貞昌說，為了提供更好、更穩定的各類照顧服務，政府對照服員的薪資水準提升，也相當重視，去年底照服員平均薪資已達3萬8千元，因此去年照服員的人數就增加了6千多人；而為了讓工作中的子女能夠安心托老、長照需求者能夠在優質、平價、離家近的機構中接受照顧，衛福部也正結合地方政府，獎助布建住宿式機構。

蘇貞昌強調，台灣再過8年就會進入「超高齡社會」，政府除持續加大力道、加快速度建構長照體系，提供照顧，利用減稅，降低長照負擔外，也請各機關通力合作，從各個面向努力，讓國人享有質優量足的多元長照服務，建構「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，使年長的國民都能夠擁有健康快樂、有尊嚴的老年生活。

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