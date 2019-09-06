穿迷彩服、背國旗！李問誓言「徒步環島」走遍馬祖四鄉五島拜票

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨馬祖立委參選人李問6日在臉書釋出新影片。他身穿迷彩服、背著國旗，頭戴行軍氣球，誓言要一步一腳印展開環島拜票之旅。他強調，要以徒步的方式，走遍馬祖四鄉五島，希望藉此認識更多馬祖鄉親朋友。

李問臉書貼文表示，6日一早已經去獅子市場掃街，跟很多熱情的朋友合照留念。今天開始要展開「一步一腳印•徒步環島拜票任務」，第一站是南竿島，未來也會用徒步的方式，走遍四鄉五島，希望能認識更多馬祖鄉親朋友，一起交流。

李問說，「如果你遇到李問，李問可能會跟你問路，也有可能會問你，你覺得馬祖的未來要往哪裡去？」

李問題到，最近幾天有人問他，憑什麼選馬祖立委？他認為，只要願意提出新的思維與想法，只要有心為一個地方耕耘，不論是本地的青年或是外地熱愛馬祖的人，都可以為馬祖的發展一起努力，「我也希望，可以讓在地年輕世代的聲音可以被重視、可以被聽見。」

李問也介紹環島的夥伴楊力。他說，「我們第一段路，從山隴前往牛角村旁邊的刺鳥咖啡書店，去拜訪我們的好朋友，前文化局長曹以雄，也是我們敬佩的前輩。我們出發吧！」

民進黨布局艱困選區，李問認為要選就要挑戰最難的，自告奮勇挑戰「超艱困選區」馬祖。馬祖從1992年第二屆立委開始，民進黨從未勝選，1995年第三屆立委選舉國民黨及新黨候選人分別得到1,743票及1,332票，民進黨僅獲得33票；2004年和2008年民進黨也有提名候選人，不過票數都沒有超過兩百票。

李問表示，希望透過參選，告訴馬祖還有全國朋友，新世代的民進黨，不會放棄爭取任何一位國民的支持，也不會放棄照顧台澎金馬2,300萬人每個人的權益，「任何政策，都應該不分地區、不分藍綠意識形態，保護中華民國每一位國民的安全與生計。過去，馬祖人長期為了保護台灣的民主自由，犧牲奉獻；現在，身為一名台灣的年輕人，我也希望有機會，全心為馬祖服務！」

▼李問誓言徒步走遍馬祖。（圖／李問提供）