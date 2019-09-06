陳明文300萬案2地檢均分案　高檢署：併由嘉義地檢偵辦

▲立委陳明文300萬現金，說要當兒子的珍奶創業基金。目前由嘉義地檢署查辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委陳明文3日搭乘高鐵北上時，遺失裝了300萬現金的皮箱，後經尋獲。他事後表示，這筆錢是給兒子到菲律賓賣珍珠奶茶的創業基金。外界質疑陳明文涉嫌洗錢，媒體人黃越宏也提出告發。高等檢察署表示，本案已經由嘉義、台北2地檢署分案，但因嘉義地檢分案在先，依司法實務，交由嘉義地檢署偵辦。

高鐵在3日下午傳出有人遺失300萬元現金行李箱，經過追查後，發現失主竟然是民進黨立委陳明文。陳明文的兒子陳政廷隨即對外宣稱，這筆錢是父親要交給他到菲律賓創業賣珍珠奶茶的費用，謝謝外界關心。

但媒體人黃越宏，第二天一早就到台北地檢署提出告發，認為陳明文涉犯洗錢罪嫌，要求檢方查辦。黃越宏提出3大疑點，第1，應該有銀行提出證明，證明300萬元確實是陳明文領的錢，否則提領銀行應該要通報。第2，若陳明文父子是否涉嫌「特殊洗錢罪」？是否幫他人製造「金流斷點」。第3，這筆款項是否為非法交易之款項，或是政治獻金、賄款或賄選之預付款，檢方應該查清楚後說明。

本案也因法務部政務次長蔡碧仲，出面替陳明文緩頰，說小於50萬元確實不用申報，讓人質疑蔡碧仲公開教導民眾規避洗錢法規。另外外界也質疑，蔡碧仲、陳明文2人關係匪淺，陳明文涉及民雄地下汙水處理廠弊案時，就聘請當時擔任律師的蔡碧仲，擔任自已的辯護人；而蔡碧仲也因此透過陳明文結識綠營人士，之後才能官拜法務部政務次長。

全案進入司法程序後，高等檢察署表示，目前本案已經由嘉義地檢署簽分他字案，台北地檢署也因告發而分案。依照司法實務「前案併後案」，嘉義地檢署分案在先，故北檢部分也併給嘉義地檢一起偵辦，高檢署也說，6日已經發文通知北檢，將案件移轉到嘉義地檢署。