小三通8月罕見負成長　9月團客又砍「搭船人數每天減少」

▲旅客從廈門搭船前往金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

大陸8月起暫停陸客赴台自由行，9月更進一步限縮團客，金門小三通所受衝擊也越來越明顯。根據統計，8月份小三通入出境總數罕見出現負成長，比去年同期減少2.87％，而9月的情況更不樂觀，不只人流數未達7、8月水準，數字更每天「溜滑梯」式下降，勢必對金門觀光產業造成影響。

8月份小三通陸客落地簽總計5560人次，比去年同期減少1376人，衰退19.84％，是衰退比例最為嚴重的族群，而會產生此現象，主因就是大陸8月起暫停47個城市赴台自由行，採取落地簽的旅客拿不到陸方簽證，只能改為跟團遊玩，或乾脆打消出遊計畫。

▼旅客在金門購買前往廈門（五通碼頭）的船票。（圖／記者蔡紹堅攝）

廈門旅遊業者表示，47個城市赴台自由行的簽證（陸方G簽），與赴金馬澎的簽證是相同的，因此全面暫停後，未在8月前拿到簽證的人，也無法透過小三通到金門自由行，「有不少本想自由行的人，改成跟團出遊，所以8月團客的業務反而有變多，但9月起連團客也限縮，很多旅行社甚至完全不出團，要去金門就非常難了。」

自由行暫停加上團客限縮，雙重夾殺下，9月小三通的人流數非常不樂觀。據金門港務處統計，金廈（五通）航線在8月底都還能維持4、5千以上的進出人數，但從9月1日起，連續4天都沒破4千人，甚至呈現每日「溜滑梯」式的下滑，從1日的3873人、2日的3234人、3日的2861人，一直降到4日的2696人。

▼來往金門、廈門的客船。（圖／記者蔡紹堅攝）

小三通人次的減少，意味著陸客的減少，金門縣府為降低對觀光產業的衝擊，正積極與陸方協調，爭取限制鬆綁或區隔對待。此外，為改善金門易受兩岸氣氛影響的觀光體質，金門縣府也積極開拓東北亞、東南亞的國際旅客，並配合旅遊補貼政策，推出配套方案，期盼能化危機為轉機，開創金門觀光新局面。

▼金馬澎三縣長赴北京拜會國台辦主任劉結一，爭取自由行禁令放寬離島。（圖／金門縣政府）

▼金門觀光處赴新加坡旅展宣傳。（圖／金門縣政府）

