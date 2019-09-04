出戰馬祖！李問向鄉親致敬：民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨針對艱困立委選區4日再召開中執會，會中完成6艱困選區徵召作業，其中包含自願請戰馬祖的黨發言人李問。李問在徵召記者會中向馬祖鄉親致敬，感謝其為守護台灣民主的努力。他強調，自己選擇出戰超艱困選區，正是代表民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持。

民進黨4日中執會完成7選區徵召及不提名作業。其中包含北市「學霸三選區」中的兩選區，北市第3選區 （中山、松山）徵召耶魯學歷、前秘書長吳乃仁姪子吳怡農，對決國民黨立委蔣萬安，形成「雙帥對決」；北市6選區（大安區）徵召台美雙律師、曾擔任吐瓦魯駐聯外交官的謝佩芬。

另外四選區包含新竹縣第2選區徵召前民進黨客家部主任鄭朝方；台中第5選區徵召交大助理教授莊競程；苗栗縣第2選區徵召前頭份市長徐定禎；另外離島部分，馬祖將徵召自願請戰的黨發言人李問，金門則是不提名。

李問認為要選就要挑戰最難的，自告奮勇挑戰「超艱困選區」馬祖。馬祖從1992年第二屆立委開始，民進黨從未勝選，1995年第三屆立委選舉國民黨及新黨候選人分別得到1,743票及1,332票，民進黨僅獲得33票；2004年和2008年民進黨也有提名候選人，不過票數都沒有超過兩百票。

李問致詞時表示，這次獲得民進黨徵召非常榮幸，會用謹慎心情應戰，努力獲得馬祖鄉親的支持，「馬祖對民進黨非常艱困，上一次蔡總統只獲得16趴得票率，我參選正是代表民進黨不放棄爭取任何一位選民的支持。」

李問提到，過去馬祖鄉親為守護台灣民主犧牲奉獻，身為一個年輕人，自己想為馬祖努力，過去關注國防外交也曾多次踏上馬祖土地，每一次看到軍事風光都有很深感觸，想到當初對戰中國大陸軍民合作，會讓人更珍惜民主與自由，也希望馬祖的這段歷史，被更多人知道。

李問強調，希望把馬祖的歷史彰顯給更多人知道，也要全力為馬祖觀光努力，把馬祖的好風光推薦給全世界。

▲李問出席民進黨2020立委徵召提名公布記者會。（圖／記者季相儒攝）