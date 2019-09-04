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民進黨徵召出征竹縣立委　鄭朝方：不怕輸、不認輸那就會贏

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▲▼民進黨2020立委徵召提名公布記者會,鄭朝方。（圖／記者季相儒攝）

▲鄭朝方出征新竹縣立委。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨4日舉行中執會，敲定新竹縣第2選區徵召前民進黨客家部主任鄭朝方。鄭朝方在會後記者會上表示，一定要有一個不怕輸，不認輸的心情那就會贏，艱困選區要來承擔，要跟所有朋友往前衝。

民進黨秘書長羅文嘉在記者會上表示，大家知道艱困選區不好找人，策略小組不放棄找最適合的人選，鄭朝方去年在民進黨徵召下，出征新竹縣長，這一仗打得非常特別，新竹年輕世代一直到選後還是狂熱追蹤他。

羅文嘉說，這一次費了相當大的苦心，邀請鄭朝方參選這一區立委，目的一樣，這一場選戰大家都無所迴避，不是為了個人、個別政黨，而是共同的家園跟後代子孫。

鄭朝方則分享一個沒有雨傘的小男孩的故事，這個小男孩在一歲時，父親從政，但小學時就非常害怕下雨，他會躲在學校裡等到雨停，不然就是往前衝，因為沒有雨傘的小孩是能往前衝；後來他長大了，27歲獨立製作音樂，29歲時有一個特異功能，開始調香，在32歲的時候主持節目，34歲替蔡英文作競選歌曲。

鄭朝方說，他競選縣長很辛苦，很努力堅持到最後一刻，但還是只差一點，今天他站在這裡了，雖然落選但還是在基層，昨天接到訊息，希望由他來承擔，這是非常沈重的授命。他強調，一定要有不怕輸、不認輸的心情，那麼你就會贏，艱困選區現在要來承擔，要跟所有朋友往前衝。

▲▼民進黨2020立委徵召提名公布記者會,李問,莊競程,徐定楨,鄭朝方,謝佩芬,吳怡農。（圖／記者季相儒攝）

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