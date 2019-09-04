遭點名台民黨柯文哲口袋「不分區立委」　呂捷：我貪財又好色！麥相害

▲外傳柯文哲要找呂捷來擔任不分區立委，呂捷表示「麥相害」 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

台民黨2020大選，台北市長柯文哲全力搶攻國會席次，預告台民黨不分區提滿34席，其中不僅有「全台唯一勞動局長」美譽的賴香伶、市府「還債500億推手」副秘書長陳志銘都在可能的名單當中，甚至還傳出「歷史補教名師」呂捷也在口袋名單當中，對此呂捷老師表示：「麥相害」。

呂捷老師在臉書發表澄清文，一開始就先跟大家打招呼，但也直球對決，表明接到媒體電話詢問，有關於不分區立委的事，呂捷否認自己有跟柯文哲見過面，所以也不知道發生什麼事，外傳雙方「有初步接觸」，應該不是他，他也稍微酸了自己一下，感謝「媒體賞臉，點名點到在下不才小的我」。

▲外傳柯文哲要找呂捷來擔任不分區立委，呂捷表示「麥相害」 。（圖／翻攝臉書）

呂捷強調：「我關心政治，偶而也會說兩句，身邊也有從政的朋友。但是目前從政這條路...不適合我。求爺爺告奶奶追求權力，為了捍衛主子與黨的立場滿口胡謅也不是我所願。我喜歡喝兩杯，偶而跟兄弟朋友們唱唱歌，我出身不好，自律能力也很差~對法案和議程一竅不通，更不用說...看國家預算。如果我當立委除了讓立法院和新聞變的歡樂以外，我實在不知道能有什麼貢獻......而且我貪財又好色，如果龐大的利益放在我面前......我都不知道守不守的住......所以"麥相害"啦」!

但他也表示如果柯文哲願意自己見面、聊天，他個人非常樂意，畢竟首都市長找自己是榮幸之至！應該要「理當知無不言、言無不盡」，但他也歡迎其他人來找他聊一下個人對國家的願景跟想法，自己目前很滿意現在的生活，像是上課、演講、做節目，還有虧女孩，最重要的「除了我們家的三個武松以外我不想受制於人」。

對於呂捷的坦白文，底下的網友大多反應讚許呂捷老師做出明智的選擇，還有一名網友說：「還是喜歡看老師偶爾開開直播聊天、主持呂讀台灣講解歷史小故事，如果能找個時間一起喝一下就更好了！政治太過險惡，舉杯比較單純」。

▲外傳柯文哲要找呂捷來擔任不分區立委，呂捷表示「麥相害」 。（圖／吳奕靖翻攝）