立法院新會期17日開議　邀請蘇貞昌進行施政報告及備詢

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期2日展開，3日由立法院長蘇嘉全召集朝野協商，除時代力量黨團外，民進黨團、國民黨團、親民黨團皆同意訂於9月17日開議，當天將邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告及備詢，20日及24日上午進行109總預算報告及備詢，24日下午進行決算報告。

蘇嘉全3日召集黨團協商，就新會期開議日期進行討論。會中時代力量黨團總召徐永明堅持要求於10日開議，不願為17日開議背書，不過其餘包括民進黨團、國民黨團、親民黨團皆同意17日開議。

經協商後，立法院新會期訂於17日開議，當天邀請蘇貞昌進行施政報告及備詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進行，質詢順序依親民黨黨團、時代力量黨團、國民黨黨團、民進黨黨團之順序輪流交叉方式進行。

此外，20及24日上午將蘇貞昌及財政部長蘇建榮等人列席報告「109年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢，質詢人數由民進黨團推派15人、國民黨團推派11人、時代力量黨團及親民黨團各推派2人進行；24日下午邀請審計部審計長林慶隆列席報告107年度中央政府總決算審核報告及其他特別決算審核報告等案審核經過並備諮詢，諮詢人數由民進黨團5人、國民黨團3人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進行。

另外據轉述，19日當天也將選出各委員會之召委。