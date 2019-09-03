韓國瑜又喊蓋機場、賽車場...蘇貞昌傻眼：幾帖藥方到處賣沒一個實現

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜最近又開支票，稱中部需要一個國際大機場、彰化需要一個賽車場，結果挨批政見內容根本跟選市長時一模一樣，而且一個都沒實現。對此，行政院長蘇貞昌3日受訪時酸韓國瑜，只有幾帖藥方到處賣，還沒一個實現。

針對韓國瑜政見挨批是「芭樂票」，蘇貞昌表示，韓國瑜在高雄選市長時稱要在太平島挖石油3,000億，還要蓋愛情摩天輪，不過到現在都沒實現，現在又講到台中蓋機場，機場又不是計程車站，希望不要到處喊。

蘇貞昌批，「到處喊要蓋賽車場，我看韓市長大概就只有這幾帖藥方到處賣，卻沒有一點實現，台灣也不是到處都可以蓋機場，到處都可以蓋賽車場，還是希望韓市長務實一點，先把高雄市民期待及高雄市選舉時，韓市長對選民的承諾趕快兌現才是正辦。」

此外，針對韓國瑜被譏招商成績掛零，卻又反駁招商累積金額上看2千多億，還稱是綠營蓄意抹黑，蘇貞昌回應，「有沒有拿出來一看就知道，現在當市長也已經9個月了，也應該趕快把成績兌現比較好，因為一個市長一個任期也不過是4年，都已經快過四分之一，還是應該專心市政、做出成績，高雄市民不是傻瓜，人民眼睛雪亮，大家可以比較。」

另外，對於新式身分證招標被改為限制性招標之後給中央印製廠，但中央印製廠後來又再外包給特定的廠商，遭質疑圖利特定廠商，蘇貞昌說，「新的身分證非常重要，就像新台幣一樣，所以我們把身分證交給中央印製廠是以印製新台幣，不但要品質好，而且還要防止有任何的資安疑慮，所以我們相信中央印製廠會把新的身分證為全體國人做最好的服務，我們也這樣要求。」

▲蘇貞昌3日出席農金資訊股份有限公司成立暨農金安心GO媒合平台發表會。（圖／記者宋良義攝）