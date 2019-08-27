水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死」遊客眼前　網怒揭去年「同地血腥案」

▲水樂園漏電事故造成1死3傷。（圖／翻攝自《新京報》）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省濟寧市東方之秀主題公園24日發生一起漏電慘案，造成1死3傷。據網傳影片顯示，3位身穿泳裝的男童和一位穿黃色t、牛仔短褲的年輕女孩倒地不省人事，其中3位兒童被多人做著心肺復甦搶救。影片中可以看到旁邊有人不斷走動查看情況並撥打電話，還能聽到有人說，「水池漏電了，救活了一個。」

據《新京報》報導，濟寧高新區管委會26日通報該事件，「濟寧高新區東方之秀樂園涉水區8月24日13時30分許發生一起觸電事件，造成4人受傷，包括30歲的劉女和分別6歲、5歲、11歲的3位男童，隨後都被被送往濟寧第一人民醫院東院區進行救治。」

通報表示，目前，6歲男童和劉女初步康復；5歲男童雖然重傷，但生命體征已基本穩定，沒有生命危險；11歲男孩經搶救後不幸喪命。通報還顯示，事件2位相關責任人已被警方控制，涉事遊樂園已被責令停業整頓。

濟寧高新區應急管理局一位工作人員說，觸電事故是一起突發事件，「因事發現場沒有其他目擊證人，應急管理部門正在找各類證據檢驗分析事故原因。」

不過，有網友透露，事發遊樂園可謂「劣跡斑斑」，此前也發生過傷人事件。一位網民透露，「去年遊樂園剛開業的時候，我閨蜜去玩，在水樂園玩滑梯的時候，背部被直接劃傷，之後再也不敢去了。」