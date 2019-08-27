　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死」遊客眼前　網怒揭去年「同地血腥案」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼水樂園漏電事故造成1死3傷。（圖／翻攝自《新京報》）

▲水樂園漏電事故造成1死3傷。（圖／翻攝自《新京報》）

記者鄭思楠／綜合報導

山東省濟寧市東方之秀主題公園24日發生一起漏電慘案，造成1死3傷。據網傳影片顯示，3位身穿泳裝的男童和一位穿黃色t、牛仔短褲的年輕女孩倒地不省人事，其中3位兒童被多人做著心肺復甦搶救。影片中可以看到旁邊有人不斷走動查看情況並撥打電話，還能聽到有人說，「水池漏電了，救活了一個。」

據《新京報》報導，濟寧高新區管委會26日通報該事件，「濟寧高新區東方之秀樂園涉水區8月24日13時30分許發生一起觸電事件，造成4人受傷，包括30歲的劉女和分別6歲、5歲、11歲的3位男童，隨後都被被送往濟寧第一人民醫院東院區進行救治。」

通報表示，目前，6歲男童和劉女初步康復；5歲男童雖然重傷，但生命體征已基本穩定，沒有生命危險；11歲男孩經搶救後不幸喪命。通報還顯示，事件2位相關責任人已被警方控制，涉事遊樂園已被責令停業整頓。

濟寧高新區應急管理局一位工作人員說，觸電事故是一起突發事件，「因事發現場沒有其他目擊證人，應急管理部門正在找各類證據檢驗分析事故原因。」

不過，有網友透露，事發遊樂園可謂「劣跡斑斑」，此前也發生過傷人事件。一位網民透露，「去年遊樂園剛開業的時候，我閨蜜去玩，在水樂園玩滑梯的時候，背部被直接劃傷，之後再也不敢去了。」

ET快訊
「家裡真的沒肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸痛哭：我只要他回來
他花3萬坐商務艙　飛機餐一上傻眼…只吃5片水果和小點心
新iPhone售價曝光！回歸數字命名、支援Apple Pen
人妻戰小王喊：比老公長3cm　檢當庭掏尺量「大鵰」：是真的

關鍵字：遊樂園,水樂園,觸電,慘死,男童,漏電,東方之秀主題公園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

深水埗清場「疑」失子彈　港警組人鏈封街地毯式搜索

下班藉酒消愁！41歲男隔天「腦梗塞」昏迷...妻子嚇壞　搶救2小時身亡

影／陸高鐵故障停運！車廂「飆近40°C」小孩當場熱暈...乘客怒砸窗透氣引爭議

華聞快遞／深圳今年前7個月進出口總額達1.58兆人民幣

「時機有點敏感！」　越南最大電信Viettel不採用華為5G設備

上海母獅子出征《聲林2》　「這是個挑戰的舞台，所以我來了！」

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死」遊客眼前　網怒揭去年「同地血腥案」

批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會

花3.3萬坐商務艙　飛機餐一上他傻眼...只吃5片水果和小點心

澳外交部證實　華裔作家楊恆均涉「間諜罪」遭拘

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

喵到崩潰！媽錄哭餓三重奏反制　「搞威貓」暴怒一掌靜音：吵死惹

鄧紫棋「只想跟五月天合作」　阿信：不用場面話...她回馬槍得分！

毛不易x290位素人震撼合唱《消愁》　阿卡貝拉加上百人共演戲劇...超感動

狠甩18公斤、體脂狂降15%！崔佩儀公開瘦身秘訣

茄子蛋和台下粉絲合唱《浪流連》　 齊唱「這個風風雨雨的社會」起雞皮！！

深水埗清場「疑」失子彈　港警組人鏈封街地毯式搜索

下班藉酒消愁！41歲男隔天「腦梗塞」昏迷...妻子嚇壞　搶救2小時身亡

影／陸高鐵故障停運！車廂「飆近40°C」小孩當場熱暈...乘客怒砸窗透氣引爭議

華聞快遞／深圳今年前7個月進出口總額達1.58兆人民幣

「時機有點敏感！」　越南最大電信Viettel不採用華為5G設備

上海母獅子出征《聲林2》　「這是個挑戰的舞台，所以我來了！」

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死」遊客眼前　網怒揭去年「同地血腥案」

批示威遊行出現致命武器！　林鄭月娥：不成立獨立調查委員會

花3.3萬坐商務艙　飛機餐一上他傻眼...只吃5片水果和小點心

澳外交部證實　華裔作家楊恆均涉「間諜罪」遭拘

「家裡真的沒有肉！」6歲兒陪捕魚消失溪畔　爸崩潰哭：我只要他回來

U18世界盃／美國來討教變化球投法　讚台灣丟得比較好

持刀闖特戰營區企圖搶槍　爛醉男酒醒忙道歉：不知為何搭小黃來...

法蒂瑪諾雅《聲林2》破50萬流量　曝參賽心聲：挑戰自己

大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

16歲男孩狂喊「肚子痛」　腹部切開「闌尾充血又化膿」

女友劈腿還騙積蓄　男貼文影射「姓氏洩底」挨告

張忠謀退休後熱愛這個活動　能健腦抗失智！

快訊／林書緯、洪志善續約富邦勇士　林冠均也將加盟

ICU監測器一台200萬　陽明大學成立「遠距加護病房」助南澳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒..

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友..

3.3萬商務艙　只吃5片水果和..

上海Costco開幕　大媽見龍..

網公約見面　「白富美人妻」迷暈..

被摸屁股！OL丟菜單飆罵…下秒..

上海Costco明開幕　陸網讚..

難忍妻出軌　他崩潰載2幼女輕生

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

825港警開槍　網友眼尖揪真相

拒絕繼父性侵！12歲少女遭「活..

堅持分手　女大生遭前男友「割喉..

忘關鏡頭！瑜珈妹更衣被看光

水樂園爽玩！11歲男「瞬間慘死..

更多熱門

相關新聞

6歲兒失蹤　捕魚爸含淚穿救生衣搜索

新北市烏來一名6歲的簡姓小男童26日下午與父親外出捕魚，不料卻離奇在溪邊失蹤；由於39歲的簡爸爸去年夏天已經在這片水域失去大女兒，如今兒子也在這邊失去身影，因此情緒相當激動。27日上午8時30分，警消集結山青、民間搜救團體持續展開搜索，簡爸爸也含著眼淚穿上救生衣，加入搜索行列。

烏來男童溪邊失蹤　警消集結持續搜救

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

秀出「水蛇腰」玩水樂園有優惠　六福村暑假入園上看50萬人次

白鹿颱風路樹倒地　奪18歲騎士命家屬泣

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 丁小芹 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

《玩很大》Debbie泳裝直接穿出門！

郭台銘確定參選　9月啟動連署

與夫為教養問題吵架　她抱4歲兒上21樓墜下慘死

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

林莎、羚小鹿泳褲開腿爬墊走光！

一芳買1送1！網紅曝一張圖：沒人

3歲兒丟客廳！人妻與小王房內爽啪　夫怒譙：好X嗎

被挑釁5次！正妹怒帶2刀反殺酒醉男

顏清標嗆有人輸了不甘願　郭台銘回應了

機車熄火！騎士一看嚇壞默唸：五營兵將　神奇事發生

情侶收編小髒狗　結果養到袋鼠？

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！

北漂媽怒：北漂的孩子沒回來！韓卻要北漂

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！

分手被埋伏！20歲正妹遭前男友割喉慘死

更多

最夯影音

更多

許瑋甯罷麥「清唱3首歌」趕不走　周興哲傻眼：妳還要去趕高鐵！

工程師遭判失智...熱鬧家庭成冰宮「失智咖啡廳」讓他學習與病共存

法國嬤初嚐4款台灣泡麵反應超萌 手忙腳亂「旋風吸入」：還想吃

墾丁休旅車失控落海9人秒滅頂　司機伸腳煞車未果跳車衝海救人

女選手「迷幻嗓音」飆唱《瘋子》開口跪　李榮浩：她比你想像中怪一百倍！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面