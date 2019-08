就差3小時登機…奪命鏡重砸女童「口鼻冒血亡」　員工爆：都沒鎖牢

▲服飾店的鏡子砸死女童。(示意圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

新加坡23日發生一起悲劇,一個來自中國廈門的家庭登機前想再血拼一番,不料卻在星耀樟宜的Urban Revivo潮服店發生意外,18個月大的女童遭被撞倒的全身鏡砸中,當場鮮血直流,昏迷送醫後仍不治。

綜合外媒報導,女童名叫賴佳馨(音譯),當天預計跟家人搭乘下午的班機回廈門,一行人在登機3小時前,還想著到處血拼,於是進入Urban Revivo星耀樟宜分店逛逛,結果店內疑似有其他孩童在嬉戲,撞倒了擺放在一旁的全身鏡,直直砸向賴佳馨,讓她當場暈倒、口鼻流血。

Toddler dies after mirror falls on her in fashion store at Jewel Changi Airport https://t.co/0xqhMRgytd pic.twitter.com/hxEME5a3Qr