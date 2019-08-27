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20歲鋼琴老師遭前男友「割頸放血」慘死　父一看屍體當場崩潰

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▲▼20歲鋼琴老師被前男友割喉放血。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲20歲鋼琴老師被前男友割喉，在停車場噴血死亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

大陸中心／柯振中報導

「剛分手就買了刀…」浙江嘉興一名20歲的鋼琴老師徐女日前與男友分手，不料逛商場時，在停車場被前男友埋伏，頸部遭到劃傷放血，當場慘死。死者父親得知消息後，崩潰指出，「一秒都看不下去，太血腥，對我們做父母的說太殘忍了…」

綜合陸媒報導，徐女的父親指出，女兒與陸姓前男友交往約半年的時間，期間男方有到家中作客，雖然每次都不到10分鐘，但看起來是個穩重的人，「他們倆談的期間感情也很好，不管是我女兒對他，還是他對我女兒，還是不錯的，據我所知，他們從沒因感情的事情爭吵過。」

徐父說明，兩人分手後，陸男像是變了個人一樣，不但經常電話騷擾女兒，甚至還在女兒上班的音樂教室外堵人，2度將女兒強押上車，「還好被她幾個女同事攔下來了，最後是她媽媽把她接回家的。」

▼徐父說，女兒曾在任職的鋼琴教室外被陸男強拉上車。

▲▼20歲鋼琴老師被前男友割喉放血。（圖／翻攝自紅星新聞）

徐父說到，當時妻子出面替女兒解圍後，曾寬慰陸男「有緣無分也不能強求，你也老大不小了，懂的事情應該比小麗多」；陸男則回應「阿姨我犯錯了」。

至於事發當天，女兒是否跟前男友有約？徐父則說，當天女兒是要跟學長去逛賣場，可能是當時拍照打卡後，被前男友得知行蹤，才會在停車場被埋伏，進而發生悲劇，「當天晚上8點20分，警方通知（女兒被殺死）的，下午3點多她媽媽發她微信就沒有回覆，這時已經出事了…」

徐父說到，他們接到警方通知，感到相當不可置信，立刻前往認屍，看到女兒左、右頸都被割裂，讓他當場崩潰，「真的看不下去，一秒都看不下去，太血腥了，對我們做父母的來說太殘忍了。」

徐父指責，陸男與女兒分手後，立刻就買了刀，而且行兇當天，車子裡面還放著刀子、鐵棍，非常有可能早就預謀好，「我沒往這方面想過，我感覺就是剛分手，他還捨不得，想復合、想談談，我估計是這方面的原因，但是我怎麼也沒想到他會捨得殺害我女兒啊！」

2人交往時是否有財務糾紛？徐父則強調，女兒底下還各有1名妹妹、弟弟，3位小孩從小就過著苦日子，一直都相當節儉，交往時陸男的花費也僅有吃飯、看電影等正常開銷，「這2年剛剛能掙錢了，可以給弟弟妹妹買衣服、買零食了，稍微能幫襯家裡，沒想到就出事了…」至於詳細事件原因，警方仍在進一步調查。

▼徐父說，2人交往時沒有財務糾紛，就算有男方付錢的約會，也只是看電影、吃飯的正常開銷。

▲▼20歲鋼琴老師被前男友割喉放血。（圖／翻攝自紅星新聞）

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關鍵字：鋼琴老師,割喉,放血,慘死,情侶,情殺

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