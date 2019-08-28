老公嫌包重！人妻白眼「數12項內容物」超大心　曝媽媽包真相…網淚推

▲許多女孩成為媽媽後，出門改背大包包。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多女孩子出門都會精心化妝、挑好衣服配上可愛小包，但當媽咪卻改背大包包。一位人妻就貼文表示，老公最近就問她「為什麼去哪都要背那麼大一個包包啊？」讓她心中忍不住冒出OS曝光真相，讓不少媽咪也笑呼「都不知道我們的辛苦」、「當媽的都是百寶箱」、「這就是媽媽，一堆全家人都用的上的東西。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》表示，她要抱怨自家老爺，說對方突然問她「為什麼去哪都要背那麼大一個包包啊？裡面塞了多少東西？背來背去的妳不累嗎？」聽到這句之後，原PO忍不住貼出翻白眼的表情符號，回嘴「啊是我在背又不是你在背。」

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接著原PO曝光背大包包的原因，「要是本宮出門不背這樣大的包……你倆父子吃炸雞披薩時有拋棄式手套可以用嗎？臉跟手髒了黏了有濕紙巾嗎？喝飲料有吸管嗎？外食吃飯吃麵有自備餐具嗎？吃飽了想剃牙有牙線嗎？開長途車想提神有薄荷糖、百靈油嗎？蚊蟲叮咬有藥膏嗎？下雨天有折傘嗎？上廁所ㄛ便便有衛生紙嗎？手機沒電了有行動電源跟充電線嗎？」

►生火了！連我媽都用到發光

▲不少女孩出門喜歡背可愛的小包包。（示意圖／stocksnap）

最後原PO也直呼「不知道很多人都叫本宮哆啦A夢的嗎？」看到貼文後，許多媽咪都秒懂，「我也是哆啦A夢背包人，我還背兩個咧～我老公也是標準張口張手人，出一張嘴就好」、「就是咩！都不知道我們帶了四次元百寶袋」、「+1，每次都被唸帶那麼重那麼多那麼大，但是每次要什麼都來找（你有沒有xxx……你有沒有ooo），真是無限白眼」、「我老公在跟我交往期間，居然很興奮的跟他的朋友群介紹，我像哆啦A夢一樣。」

還有媽媽分享包包內容物，讓不少人忍不住想驚呼母親真的很偉大，「百寶袋+1，筷子湯匙吸管碗杯子指甲剪牙線棒OK繃梳子髮圈橡皮筋購物袋小垃圾袋USB燈衛生紙濕紙巾鉛筆原子筆橡皮擦尺」、「+1，每次出門都說我背金條出門才會那麼重，結果整路上父子輪流跟我討指甲刀、濕紙巾、蚊蟲藥、紙筆、充電線啦……偶爾還要生出止痛藥胃藥什麼的，當我是藥局逆！根本哆啦A夢的百寶袋！然後手上拿的東西不想拿了也往我包裡塞，到底是為誰辛苦為誰忙啊？」

不過也有女網友笑說，「我相反，都是老公準備」、「我懂我懂，但包包我老公揹」、「我都帶小包包，老公才是哆啦A夢」、「我家相反，老公是小叮噹，他的包包裡還有三個小孩的替換衣」、「我跟你相反，我家老爺的包是我的兩倍，我要什麼他都有，跟他在一起越久我的包越小。」

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