高富帥總理魅力爆棚　川普夫人電眼嘟嘴「豁出去」

▲G7峰會大合照拍下梅蘭妮亞和杜魯道像要接吻的樣子。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

七大工業國集團峰會（G7）昨日在法國西南沿海城市比亞里茲（Biarritz）落幕，現場媒體捕捉到美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）熱情問候，畫面上兩人看起來要嘴對嘴接吻，而川普在一旁苦著一張臉，引起網友討論。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，G7峰會結束後，各成員國領袖及眷屬準備進行會後大合照，當時梅蘭妮亞左手牽著川普，臉蛋則轉向杜魯道與他貼臉問候，現場媒體捕捉到梅蘭妮亞雙眼瞇成一線、嘴唇微嘟靠向杜魯道的畫面，看起來超享受。

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD — Loni Love (@LoniLove) 2019年8月26日

▲梅蘭妮亞熱情問候杜魯道的畫面引發網友熱議。（圖／翻攝自推特／@LoniLove）

照片一出，外國網友立刻瘋狂轉發，說杜魯道魅力無法擋，「梅蘭妮亞豁出去了」，「內心或許正在盤算怎麼逃到加拿大。」站在一旁的川普皺著眉頭，眼神往下，和妻子的神情呈現強烈的對比。

在2年前的一場國際會議上，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）微笑注視杜魯道的照片也在網路上瘋傳，當時被媒體戲稱她為杜魯道「神魂顛倒」。

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av — philip lewis (@Phil_Lewis_) 2017年2月13日

▲伊凡卡看似被杜魯道迷住的相片也曾被瘋傳。（圖／翻攝自推特／@Phil_Lewis_）

杜魯道現年47歲，2015年就任總理時僅43歲，是加拿大史上第二年輕的總理，他的父親是已故前總理老杜魯道（Pierre Trudeau）。