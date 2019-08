G7落幕只有一頁聲明！華郵：實質成效低　世界領袖與美國保持距離

▲法國總統馬克宏透露,此次G7是個「節儉」峰會,僅花費2100萬歐元。(圖/路透,下同)

七大工業國峰會(G7)26日落幕,峰會最終發表一份簡短聲明,在短短一頁的篇幅當中,觸及貿易、伊朗、利比亞、烏克蘭及香港議題。外媒指出,這與往年發表的公報極為不同,顯示各國之間存在分歧。倫敦大學學院一名教授認為,世界各國領袖在政策方面和美國保持距離。

綜合華盛頓郵報、路透社報導,此次G7峰會由法國主辦,在各國領袖的同意之下,發表這份只有一頁的聲明,並繼續針對貿易失衡、氣候變遷、伊朗等問題繼續進行磋商。

