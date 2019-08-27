能用原子彈炸掉颱風？　鄭明典：這是很嚴重的誤解！

▲鄭明典在臉書談到「用原子彈炸掉颱風」的想法，強調這是很嚴重的誤解。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

能用原子彈炸掉颱風？氣象局副局長鄭明典在臉書指出，不只一次，每隔一陣子都會聽到這種言論，「這是很嚴重的誤解」。他說，颱風是動態系統，不是個可能被炸掉的實體，以一顆原子彈的能量對颱風來說，實在微不足道。

鄭明典說，每隔一陣子，總會聽到這種論點，要用原子彈去炸掉颱風（颶風），這是很嚴重的誤解！他進一步指出，颱風是個動態的系統，不是個可以被炸掉的實體。

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此外，不談核污染的問題，颱風釋放的能量，平均大約是20分鐘就有一顆大型原子彈的能量，所以一顆原子彈的能量對颱風來說，實在微不足道。

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2019

事實上，近日美國新聞網站Axios報導，有不具名的官員爆料，美國總統川普（Donald Trump）曾在國安會議中好幾次建議用核彈轟炸颶風，阻止登陸致災。不過事後川普發出推特嚴正否認此事，Axios說總統想要在颶風登陸之前用核武炸掉，是很荒謬可笑的說法！「我沒有說過這件事，這是假新聞！」