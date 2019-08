能用原子彈炸掉颱風？　鄭明典：這是很嚴重的誤解！

▲鄭明典在臉書談到「用原子彈炸掉颱風」的想法,強調這是很嚴重的誤解。(圖/中央氣象局)

記者賴文萱/台北報導

能用原子彈炸掉颱風?氣象局副局長鄭明典在臉書指出,不只一次,每隔一陣子都會聽到這種言論,「這是很嚴重的誤解」。他說,颱風是動態系統,不是個可能被炸掉的實體,以一顆原子彈的能量對颱風來說,實在微不足道。

鄭明典說,每隔一陣子,總會聽到這種論點,要用原子彈去炸掉颱風(颶風),這是很嚴重的誤解!他進一步指出,颱風是個動態的系統,不是個可以被炸掉的實體。

此外,不談核污染的問題,颱風釋放的能量,平均大約是20分鐘就有一顆大型原子彈的能量,所以一顆原子彈的能量對颱風來說,實在微不足道。

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!