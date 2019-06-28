邦交生變？索羅門代表團將訪陸　蔡英文：隨時觀察情勢

▲蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

索羅門群島（Solomon Islands）官方證實，本周將派出代表團出訪萬那杜（Vanuatu）、斐濟（Fiji）、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加（Tonga）、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）等5個與中國大陸擁有邦交的國家。據《路透社》指出，此行意在評估各國所得到的援助，代表團長表示，這次的訪問地點包含北京與台北，不排除與任何領導人、業界領袖與官員見面。對此，總統蔡英文28日受訪時強調，針對台索邦交會隨時觀察情勢。

由索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）成立的7人代表團，將於本周前往5個與中國大陸擁有邦交的太平洋島國，研究中國對其援助。代表團團長傅貴（John Moffat Fugui）表示，訪問地點將包含北京與台北，「我們會採取開放的態度進行調查，結果不一定是二擇一，也可能是兩者皆有。」同時，這趟出訪也不排除與各國領導人、官員或是業界人士見面。

《路透社》指出，索羅門群島自1983年與中華民國建交，也在太平洋地區佔有重要的戰略位置，若是此刻該國選擇與中國大陸建交，將會是中國大陸勢力在太平洋地區更具影響力的關鍵點。

針對外界質疑台索邦交關係是否生變，蔡英文28日受訪時回應，「我們會隨時觀察情勢，現在看起來還算穩定」。