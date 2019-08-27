友邦諾魯多次公開力挺台灣　總統巴倫瓦卡驚傳連任失敗

▲諾魯總統巴倫瓦卡（左）2017年3月拜訪台北，總統蔡英文（右）接見。（圖／取自總統府）

實習記者陳宥芯／綜合報導

位於南太平洋的島國諾魯（Nauru）24日舉行總統大選，現任總統巴倫瓦卡（Baron Waqa）確定喪失國會席次，以數萬票的差距輸給反對黨前內閣部長，預計27日將選出下任新領導者。由於巴倫瓦卡面對中國無形中的施壓，仍多次公開表示支持中華民國，所以這次競選失敗，是否會影響未來外交還有待觀察。

《衛報》（The Guardian）報導，巴倫瓦卡落選的背後最大原因可能是，政府多年來始終無法解決難民收留中心和醫療體系的問題，甚至濫用公權力，加速讓新移民能夠入籍諾魯，藉此影響選舉和輿論內容，此外，由於澳洲實行嚴格管制的移民政策，而把部分遭逮捕的偷渡者送到諾魯的離岸處理中心，並以提供援助做為條件，導致長期與澳洲糾纏不清，種種因素間接累積成民眾內心的不滿。

據悉，巴倫瓦卡多次拒絕國際媒體要參訪難民拘留中心的請求，並禁止媒體報導相關內容，甚至對不同政治立場的示威者進行嚴懲重罰，有時還會為了遏止異議輿論產生，封鎖任何能進入社群媒體的管道，對此，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所」（Lowy Institute）2018年也指出，巴倫瓦卡正在把諾魯變成一個獨裁國家。

《雪梨晨鋒報》近日也揭露，澳洲政府與台灣簽訂一份秘密契約，目的是讓安置在諾魯的難民於緊急需要時，能送到台灣接受醫療照護，避免難民藉機申請居留。對此，澳洲政府證實也指出，醫療轉介並非移民的途徑，且受到「區域處理管制」的難民是不能定居在當地的，隨後我國外交部也表示，雙方於去年9月就已經完成合作備忘錄的簽訂。

巴倫瓦卡是諾魯的第14任總統，自2013年6月上任至今曾多次訪問台灣，並熱情的邀請我國總統和外交部長前往諾魯參訪，同時也是中華民國最積極、友善的邦交國之一，然而落敗消息一出，未來新任總統是否會繼續與台灣邦交，甚至會出現怎樣的衝擊或影響，恐怕是未來外交的觀察重點之一。