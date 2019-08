Amazon要拯救Amazon！亞馬遜野火狂燒　網友點名貝佐斯捐款救災

▲▼巴西國家太空署(INPE)資料顯示,亞馬遜大火以每分鐘三個足球場的火勢快速燃燒。(圖/路透社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

亞馬遜野火燒不停,素有「地球之肺」稱號的雨林在過去數周內爆發上萬起火災,飄出的濃煙就連太空也可見,目前影星李奧納多狄卡皮歐、蘋果公司都已證實捐款的消息。如今,大批推特網友也呼籲全球電商龍頭亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯伸出援手,利用他的財富拯救被大火吞噬的亞馬遜雨林。

美媒《商業內幕》(Business Insider)報導,亞馬遜大火已延燒超過3周,今年更發生超過7.5萬起火災事件,不但成為七大工業國峰會(G7)重點議題之一,也是許多網友們關注的焦點,推特自本月21日起更出現「#ActForTheAmazon」主題標籤。

在亞馬遜大火的消息登上國際媒體版面後,網友除了發表憂心的言論之外,也要求相關人士採取實際行動,而全球電商龍頭亞馬遜(Amazon)創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)正是重點人物之一。

大批網友提到,「貝佐斯身為世界上最富有的人,公司還用『地球之肺』亞馬遜來命名,請運用你的權力及影響力採取行動,拯救亞馬遜雨林,別再讓它繼續燒下去」、「你知道這是一個很好的公關策略嗎?亞馬遜試著拯救真的亞馬遜」、「貝佐斯,身為你公司的員工,我要求你運用你創造的財富、權力、影響力,領導相關行動,拯救亞馬遜雨林」。

You know what would be a great PR move? @Amazon trying to save the actual Amazon. @JeffBezos #AmazonFire #ActForTheAmazon https://t.co/fSRo91Xcve

Save the Amazon. Amazon is the lungs of the earth . It's the responsibility of the world to save it.#ActForTheAmazon#G7 pic.twitter.com/BROMEYC2cs