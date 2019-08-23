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韓國瑜疑國家機器監控又不告...蔡英文再嗆：必須提出證據

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▲韓國瑜、蔡英文（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

▲韓國瑜、蔡英文（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜宣稱自己與家人被國家機器監控，自爆「可能」有被裝追蹤器，但總統府呼籲他提告，卻又選擇不提告，並扯出總統蔡英文在2011年時也曾有被政治偵防一事。蔡英文23日受訪時再強調，國家機器確實應該釋疑，不過當事人必須要提出合理說法及證據。

韓國瑜日前自爆自己的座車「可能」遭裝置追蹤器，但又隨即表示「不會提告」。不過總統府認為，雖然是告訴乃論罪，但仍建議應該馬上提告，因為事涉證據保全問題，若日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

韓國瑜決定「不提告」，同時透過高雄市府的聲明加碼回擊，2011年蔡英文總統以在野黨身份公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告，「答案當然是沒有。運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？」

蔡英文23日飛往金門出席823六十一週年中樞紀念儀式。面對媒體追問韓市府又出招稱要國家機器釋疑，蔡英文強調，國家機器確實該釋疑，不過當事人也必須提出合理說法跟證據，2011年確實有相關報導及消息，也有具體的說法，因為認為政府必須說清楚，律師也提告了，盼透過司法釐清，「現在希望韓市長做的也是一樣，提出具體事證，讓司法機關可以調查。」

針對2011年事件，有黨政人士攤開兩個事件，背景截然不同，根據當時週刊報導，揭發調查局指派28名調查員，在全台各地對時任民進黨總統候選人蔡英文進行政治偵防，並須即時回報最新狀況。

根據當時掌握的證據與資訊，連負責監控蔡英文的調查局成員名單都露出，包括：台北市調處國情科調查專員朱清沅、新北市調處調查官洪耀信、台中市調處調查專員磨天相及張傳志、基隆市調站組長吳澤宏、新竹市調站調查專員高德昌、彰化縣調站組長謝明宇、南投縣調站調查官尤永吉、嘉義市調站組長李淑嫺、台南市調處組長黃文志、屏東縣調站調查專員葛如仙、馬祖調查站組長鄭成玉及澎湖調查站組長黃淑華。

此外，當時調查局也已承認相關資訊，而蔡英文在2011年12月30日的回應也很清楚指出，調查局已公開承認有所謂的候選人「重要活動彙集」，辯稱是依據「總統副總統候選人安全維護實施辦法」行事，顯示事件確鑿。黨政人士對照韓國瑜的指控，僅有拋出「可能」被裝設追蹤器，隨後也未有提告、查證等作為。

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,國家機器

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