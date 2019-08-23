徐永明批韓國瑜「草包不住火」：國民黨換侯可能還有救

▲韓國瑜北上出席國政顧問團記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

韓國瑜日前拋出「人民同意、安全無憂」的前提下重啟核四的「政見」，引來諸多批評爭議；時代力量新任黨主席徐永明則指出，核四問題攸關能源發展，更直接影響北部民眾安危，「韓國瑜為了選舉話題，硬要拿核四政治操作，棄人民安全而不顧，同黨的侯友宜都看不下去。」他認為草包不住火，「抽韓換侯」國民黨可能還有救。

新北市長侯友宜週四（22日）批評韓國瑜談核四是「假議題」，他說要談重啟核四前，政府一定要告訴民眾，「誰確保安全？誰負責營運？要浪費多少錢？防災救災的能力在哪？你來告訴民眾，我們都能做到，就沒問題」，否則就是假議題。況且燃料棒在2018年已運送一半回美國了，若要重啟需要龐大經費，他也明白問韓，核廢料「你有能力處理嗎」？

▲時代力量新任黨主席徐永明酸韓國瑜「草包不住火」。（圖／記者徐斌慎攝）

對此，徐永明週二（21日）晚間表示，韓國瑜放著在高雄舉辦、原定出席的大型電競賽事不管，浩浩蕩蕩北上宣布成立「國政顧問團」，還優先公布「能源政策」，結果一提核四就被侯友宜打臉，「韓國瑜腦袋比核四廠還空，是國政顧問團還是草包大聯盟？」他指出，同黨的侯友宜先是拒絕擔任新北競選主委，又批重啟核四是假議題，接連打臉韓國瑜2次，「這是國政顧問團還是草包大聯盟？韓國瑜與其懷疑被國家機器對付，不如追查是不是國政顧問團內有人在害你。

除了能源議題外，國民黨一向以經濟牌自豪，徐永明說，「但韓國瑜在美國商會的演講可謂『草包不住火』，讓與會代表直言『藍營選總統怎像沒準備』？」他說，這樣的候選人「知識藍」、「經濟藍」選民真的投得下去嗎，「韓的草包程度就算國民黨傾全黨之力也沒救，『抽韓換侯』或許還有一線生機。」