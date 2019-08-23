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快訊／韓國瑜透過管道傳訊約見面　郭台銘只回覆了兩個字

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記者徐政璿／台北報導

「郭柯王」是否結盟進軍2020總統大選引發政壇關注，3人選在823這天出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，首度在媒體前合體。關於與高雄市長韓國瑜會面一事，永齡基金會副執行長蔡沁瑜在會後受訪表示，「因為基金會目前沒收到吳主席這方面訊息，韓市長透過各種管道傳達訊息，郭董回覆就是說祝福，但沒有安排見面」。

蔡沁瑜表示，郭柯王三人裡面沒有結盟這個字，大家都是好朋友，私下見面比公開場合多看是否能各自發揮所長，讓台灣有第三條路可以走。

蔡沁瑜說，這個公開活動是為了緬懷先賢先烈，對郭台銘來講有重大意義，823砲戰奠定台海穩定，郭台銘抽中「金馬獎」，他在空軍服役，所以他是空軍出身，退役之後就帶領鴻海集團往世界前進，收到市府邀請就立刻決定要出席。

對於傳出郭台銘將在93軍人節參選一事，蔡沁瑜說，聽到說93軍人節要參選一事，但沒有這回事。

蔡沁瑜強調，郭台銘帶領鴻海集團40幾年，把學的跟經歷的，帶台灣往更好方向去發展，王院長在政界有豐富資歷，還有柯市長，看是否能各自發揮所長，讓台灣有第三條路可以走，三人對台灣的共同憂心都是有的。

▲▼郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲郭台銘出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：郭台銘,韓國瑜,國民黨,2020總統大選

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