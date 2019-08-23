影／韓國瑜自爆追蹤器「真的自爆」…潘恒旭、藍議員接力挺　一天後遭王淺秋翻盤打臉

記者葉國吏／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜追蹤器風波讓人霧裡看花，從韓國瑜自爆座車被裝追蹤器、被國家機器監控之後，藍營議員跟著出面表示看過，引發熱議。豈料事過一天，高雄市府新聞局長王淺秋就出面說「沒有追蹤器，只是懷疑而已」直接讓之前幫忙證明的議員臉綠，最後到底有沒有追蹤器？已經不得而知。

回顧整起追蹤器風波，8月20日韓國瑜出席市政會議時，會後聯訪被問及自家人質疑被國家機器監視，韓國瑜提到「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子，都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養廠就知道，為什麼不講這件事情，因為你國家機器動到這種程度，我們覺得執政黨應該要恢復他幾十年來不斷的訴求，民進黨要求每次都講三件事司法獨立、新聞自由、黨政要分開，結果現在民進黨搖身一變變成執政黨之後，感覺這個國家機器監控我太厲害，這是不對。」

▲韓國瑜市政會議會後接受媒體時事訪問。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜再爆自己車子被追蹤器，他說「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。我的訊息是非常準確，我不想講，我感覺國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎，我覺得這是我對國家機器針對我還有家人，其實我是要提出抗議的。」

▲潘恒旭認追蹤器「確有其事」，還自爆自己也被跟監。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜自爆發現追蹤器後，高雄市觀光局長潘恒旭馬上說「確有其事」，更加碼爆料「自己的車也有被跟監，我的司機都要很靈光，一發現有人跟蹤，就得想辦法多繞好幾圈」。潘恒旭表示，被跟車已經有好長一段時間，但自己不做虧心事，也沒有去查對方到底什麼來頭。

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無獨有偶，國民黨台南市議員謝龍介20日也在東森節目《關鍵時刻》上指出，自己有看過韓國瑜座車下的監視器，「國家機器要監控你，這又是用業餘的專家去操作。」國民黨高雄市議員陳麗娜也跟著聲稱是車廠檢查引擎時發現的。許多人替韓國瑜的追蹤器背書，但最後卻被高雄市新聞局長王淺秋的一句話搞的很尷尬。

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21日下午新聞局長王淺秋召開記者會出面回應「韓國瑜追蹤器」，她提到「我重申市長聯訪是說『他的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝追蹤器』，那麼當時是說『可能』有很多的疑慮，因為得到太多情資的警告，那麼包括身邊的人，很多人警告他」。

王淺秋進一步說明「所以市長是在各方資訊提供的疑慮底下，包括有闖入市長室的人，包括了有很多的資訊擔心被跟監、監聽，以至於他說的是希望呼籲政府能夠不要以國家機器來做監控特定的人士」。

▲新聞局長王淺秋說監控 。（圖／記者洪正達攝）

她說「所以我要再說明一次，所謂有追蹤器還有很多的疑慮，目前是在合理的懷疑，有這樣的疑慮跟擔心，那麼並沒有已經查到所謂在引擎蓋或其他地方，那但這個疑慮的確非常高的，所以提出對政府呼籲，希望國家機器不要介入選舉的過程，造成日情資蒐集會造成這些壓力，或是不必要的影響選舉結果，或許運用不當資訊的現象」。

她強調「所以我現在不會特別以所謂的證據出來給大家，我們也從來沒有說過，什麼在引擎蓋或已經發現追蹤器這樣的現象」。至於有媒體詢問過市議員陳麗娜發現是引擎蓋內有追蹤器，王淺秋則說「我沒辦法評論」。

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