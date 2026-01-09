免費午餐話題延燒　翁震州批藍白修法讓新北人均分配款變全國最低

▲民進黨新北市議員翁震州。（圖／翁震州提供）



記者陳家祥／台北報導

營養午餐免費話題延燒，民進黨立委蘇巧慧昨說，支持營養午餐應該免費，若當選新北市長會立刻來做；同樣也要參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今則指出，蘇委員難道忘了，當初國會在修財劃法時，她的立場是反對，還和民進黨立委無理杯葛。對此，新北市議員翁震州說，蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，而且新北應該拿最多；結果不曉得新北人哪裡得罪黃國昌和傅崐萁，兩個人主導亂修的財劃法讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低。

台北市長蔣萬安宣布營養午餐免費後，掀起不少話題討論，台中、高雄、基隆紛紛跟進。新北市長侯友宜未宣布跟進，並喊話中央應有一致的做法；而將代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧昨說，支持營養午餐應該免費，若當選會立刻來做。對此，同樣也要參選新北市長的民眾黨主席黃國昌說，「蘇委員難道忘了，當初國會在修正財劃法、健全地方財政時，她的立場是反對，並和民進黨立委一同在議場無理杯葛嗎？」

對此，新北市議員翁震州說，感謝黃國昌委員贊同新北市民進黨團的提案，也支持免費營養午餐。不過黃委員可能不熟地方問政，要讓新北學童吃的更好，不能靠罵蘇巧慧委員，而是必須要求新北市政府。

另外，翁震州指出，說到財劃法，也要幫蘇巧慧委員說句公道話，「巧慧委員從頭到尾都說的很清楚：支持財劃法修法，而且新北應該拿最多」。結果不曉得新北人哪裡得罪黃國昌和傅崐萁，兩個人主導亂修的財劃法讓新北人均分配款從六都最低變成全國最低，而已經是人均最高的台北，修法後人均分配變成新北的接近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

翁震州說，現在台北市宣布孩子營養午餐免費，憑什麼新北的孩子就不行？ 既然國民黨不做，請大家2026支持蘇巧慧，「我們會讓新北每間公立中小學的小朋友都能吃的更均衡、更好」。