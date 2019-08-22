王淺秋打臉陳麗娜「追蹤器說」　網友洗板討照片：到底是拆了什麼

▲陳麗娜爆料追蹤器是被裝在韓國瑜的車子引擎蓋內側。（圖／翻攝自Facebook／高雄市議員陳麗娜，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜主動爆料車子「可能」被裝了追蹤器，國民黨高雄市議員陳麗娜隨即聲稱是車廠檢查引擎時發現的，如今高雄市新聞局長王淺秋出面澄清，對於陳的話則回應「我沒辦法評論」。網友們紛紛湧入陳麗娜的臉書留言，要求她拿出追蹤器的照片，「東西呢？照片呢？拿出來幫韓國瑜好嗎？」

陳麗娜與立法委員謝龍介都曾經在電視節目上表明，韓國瑜的車子引擎蓋內裝有追蹤器，謝還多次看到相關照片。但王淺秋21日在記者會上說明，市長是說「可能」被裝追蹤器，並沒有完全肯定或是找到什麼證據，只是外界一聽都覺得確有此事，紛紛要求立刻拿出證據，加以追殺，而這件事現在仍有許多疑點，需要進一步查證。

▲網友留言催討追蹤器的照片。

此外，對於陳麗娜提到「引擎蓋內有追蹤器」一事，王淺秋僅回應「我沒辦法評論」，相當於是打臉她的說法。事情出現戲劇性的轉折，網友們相繼湧入陳麗娜的臉書「朝聖」，幾乎每一篇PO文底下都有人留言討追蹤器的照片，其中，最新一篇PO文截至22上午5時40分，已經累積231則留言。

網友們留言調侃陳麗娜，「我想替韓市長討公道……咦？王局長說沒有追蹤器，那到底是拆了什麼東西下來啊？」、「不要說不相信妳，在哪間保養廠拆下來的，快請老闆出來幫妳澄清啊」、「照片在哪？讓全台灣人民知道一下吧」、「東西呢？相片呢？拿出來幫韓國瑜好嗎？」、「快點把追蹤器拿出來一刀斃命」。

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