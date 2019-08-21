批韓國瑜有時「嘴太快」　挺韓名嘴：再假掰下去沒勝算

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者邱茀濱／綜合報導

曾因「護唇膏」案而吃上官司的挺韓名嘴謝寒冰，21日突然在臉書PO出影音連結，並以「剛剛真的有感而發，想罵我的就罵吧，但我真的覺得，韓繼續這樣下去，就是讓蔡英文繼續統治四年」為題，直指高雄市長韓國瑜最近「不知道在幹嘛」。

謝寒冰這段長約9分鐘的影片，開頭就指出對韓國瑜最近的表現「很不爽」，質疑韓國瑜竟然不對公然抹黑和誹謗的楊秋興提告，反而是告黃光芹、陳宏昌等人；接著是韓國瑜自爆座車引擎被放追蹤器，令他懷疑「有人會把追蹤器放在引擎那邊，不會太熱嗎？追蹤器不會壞掉嗎？」

謝寒冰再稱韓國瑜既然掌握了追蹤器，「為什麼不提告？」，又讓他完全不能理解「如果不想提告，為什麼要對媒體講這件事情？」他又批評韓國瑜市長有時「嘴太快」，沒有「謀定而後動」，每次講完都「虎頭蛇尾」，這樣長期下來，他真的不知道到底要怎麼幫忙辯護、或者支持韓國瑜。

謝寒冰勸韓市長不要再「假掰」，並提出兩個建議，一是要韓「放下身段」；二是要韓多做實事、做問心無愧的事情，不要隨著綠營的抹黑起舞。他還感嘆道，平常在節目裡為韓辯護，但若韓沒有相應的作為，到底怎麼辯護。

最後謝寒冰說，這段直播曝光後會有很多韓粉罵他，但他該說的還是要說，就是有感而發，認為韓再這樣下去，根本沒有勝算。

▲名嘴謝寒冰。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰粉絲團）



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