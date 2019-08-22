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謝龍介看過韓的追蹤器！被高市府「1天翻盤」打臉　改口認了有疏失

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記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜提出「被監控」的疑慮後，立法委員謝龍介20日表示，他看過追蹤器的照片，而且不只一次。對此，高雄市新聞局長王淺秋21日卻說，只是有很多「疑似」的跡證，還需要進一步查證，只是可能被裝追蹤器，等於狠狠打臉謝龍介。

謝龍介20日在東森節目《關鍵時刻》上指出，自己有看過韓國瑜座車下的監視器，「國家機器要監控你，這又是用業餘的專家去操作。」不過，這個說法隨後被王淺秋狠狠打臉。

王淺秋21日在記者會上說明，市長聯訪時是說「他的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都『可能』被裝追蹤器」，並沒有完全肯定，現在仍許多疑慮，還需要進一步查證。

▼王淺秋21日的發言狠狠打臉謝龍介。（合成圖／記者林悅翻攝、記者洪正達攝）

▲▼謝龍介出席國民黨全代會。（圖／記者李毓康攝）

王淺秋指出，韓國瑜並沒有說「已經發現追蹤器」，或是在家裡找到什麼證據，只是外界一聽，「都覺得已經被裝追蹤器」，所以大家立刻要求拿出證據，來加以追殺。

王淺秋說，目前不會拿出所謂的證據給社會大眾，因為從來沒說過「在引擎蓋或已經發現追蹤器」的話。對於陳麗娜說「引擎蓋內有追蹤器」的話，王淺秋回應，「我沒辦法評論。」

此外，王淺秋提出，2011年蔡英文在野時，批評當時的馬政府進行「政治偵防」，卻沒有提告，隨後又在5個小時之內改口稱，是沒有查清楚後續情況，當時是由民進黨其他人士告發，最後因「查無犯罪證據」，予以簽結。

▼王淺秋說，蔡英文批評馬政府「政治偵防」並非沒有提告，而是並非本人提告。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 0821_王淺秋說監控 。（圖／記者洪正達攝）

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關鍵字：王淺秋,謝龍介,蔡英文,監控器,韓國瑜,國家機器

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