一張照透露美國對韓國瑜有興趣　陳水扁：國民黨不可能中途「換柱」

▲AIT處長酈英傑和韓國餘合照，並主動在臉書中公開。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）



記者蔡文鈴／綜合報導

AIT（美國在台協會）處長酈英傑20日南下高雄參訪海軍，也安排時間和高雄市長韓國瑜見面，更主動在AIT臉書公開和韓國瑜的合照。對此，前總統陳水扁認為此舉意味美國對韓有高度興趣，因此韓國瑜「不可能中途被『換柱』」。

陳水扁說，酈韓會重點在「AIT處長酈英傑歡迎韓國瑜10月訪問美國」，他提到，總統蔡英文7月成功過境紐約，但因為走私洋菸事件，可惜沒多大加分；而韓國瑜10月華府之行如果順利成行，多少會對激烈的總統選戰造成一定的影響，不能不特別注意。

陳水扁認為，從AIT主動在臉書公布酈英傑與韓國瑜的合照背後，證實了美國對韓國瑜的重視與興趣，「韓國瑜代表國民黨做為2020總統候選人的資格顯然不會有變化，不可能中途被『換柱』，而郭台銘、王金平違紀參選總統的可能性反而微乎其微。」

陳水扁指出，美國有興趣了解國民黨總統候選人對選情的評估，對台美關係與兩岸政策的看法和主張，也會不時與總統蔡英文及台北市長柯文哲和其陣營接觸對話，一如2000年總統大選前對阿扁的邀約聊敘，都在掌握台灣總統的最新選情，進而評估台美與兩岸交流互動的可能變化。雖然美國政府不會表態對台灣總統候選人的是否支持。

▲陳水扁。（資料照／記者李毓康攝）