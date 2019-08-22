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平日拚市政　韓國瑜利用午休開直播開講國政

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▲▼韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜曾喊出「平日拚市政假日拚選舉」的承諾，卻利用22日上班午休時間在臉書開直播討論國家能源政策，遊走灰色地帶引發質疑。而韓國瑜要提出什麼可行的方法解決能源危機，《ETtoday新聞雲》將在臉書粉專直播。

韓國瑜將於22日中午12：30邀請國政顧問團總召張善政、副總召杜紫軍、黃士修一起討論能願政策；直播主題以「『當禿子遇上土條』告訴你：台灣用什麼發電最好？」

內容將提到「815大停電是不是透露出台灣的缺電危機？電價一調升，萬物漲聲響起，為什麼我們不能讓電更便宜？深澳、中火案爭議聲從未停歇，我們真的沒有乾淨能源嗎？到底台灣用什麼發電最好等議題」。

張善政也在臉書表示，國政顧問團首發政策就是「能源」，因為能源也關係著民生和經濟問題，環環相扣，但，台灣到底應該用什麼發電？是愛？是煤？是天然氣還是核能？哪一個最好？

不過，韓國瑜選在上班日在臉書開直播談論國政議題，似乎打臉自己曾說的「平日拚市政假日拚選舉」，日前新聞局長王淺秋還說「行政首長的工作本來就是責任制，沒有固定上下班時間！」這回卻挑在上班日談論國政，恐引來外界觀感不佳。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，是利用中午午休時間，並且是在高雄國民黨黨部，但直播過程不開放拍攝，直播後會安排媒體聯訪。

▲ 韓國瑜22日開直播。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

▲ 韓國瑜22日開直播。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

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關鍵字：韓國瑜,2020總統大選

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