「換瑜不可能！」　桃園藍軍：堅定力挺韓國瑜選總統

▲桃園藍軍力挺韓國瑜選總統，強調不可能換「瑜」。（圖／市議會黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

我們不會換「瑜」的！國民黨2020總統大選換「瑜」聲浪日大，桃園市藍營總統、立委聯合競選總部，21日於市議會召開首場記者會，針對換韓的謠言耳語，出席藍營民代斬釘截鐵認為不可能發生，呼籲桃園鄉親大團結，堅定支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜及桃園市6名優質立委參選人，終結民進黨蔡英文政府3年多的執政亂象。

競選總部主委議長邱奕勝、總幹事黨團書記長梁為超指出，這場選戰外在環境艱困、競選資源匱乏，懇請支持者同心協力、盡其所能，支援提供全市適合懸掛、豎立競選看板地點，讓韓國瑜「台灣安全、人民有錢」等各項參選理念，得以全市遍地開花，達到重返執政、國會席次過半的目標。

邱奕勝表示，身為議長接下桃園市競選總部主任委員之職，他責無旁貸挑起重擔，現在距離明年總統、立委選舉還有143天，各項輔選業務已緊鑼密鼓籌備中，目前輔選幹部已到位，至於競選總部地點還要覓地成立。



「接下競選總部總幹事，我將全力以赴，爭取總統、立委勝選」。黨團書記長梁為超指出，明年的總統、立委選戰將是一場硬仗，國民黨在桃園市是在野黨，加上民進黨蔡英文政府上任後，對國民黨持續打壓追殺，早已沒有任何資源，只能靠民心覺醒，明年1月11日投下不信任票，讓民進黨政府下架。

梁為超說，桃園市競選總部主委由議長邱奕勝擔任，副主委為黃國園黨部主委于北辰及副議長李曉鐘，競選總部總幹事由他出任，所有的黨籍市議員均為副總幹事，目前包括競選總部及各區後援會人事佈局已經接近完成。

「期盼藍軍支持者，把自己所有資源、力量使出來」。梁為超表示，民進黨蔡英文政府挾著國家資源，從媒體到網路以及從各種資源上，全力打擊、抹黑韓國瑜，面對明年堅苦的總統、立委選戰，除了國民黨本身自立自強，也希望支持的力量共襄盛舉。

黃國園主委兼競選總部副主委于北辰表示，明年2020的的選舉，中國國民黨已突破傳統選舉模式，完全以庶民及基層黨員決定總統參選人韓國瑜，雖然韓國瑜面臨資金、據點、組織能力不足、組織能力問題，但目前已逐步克服當中，而韓國瑜是由庶民及基層所決定的，因此絕無換瑜可能。