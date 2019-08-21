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黎智英「慶功飯局」與神秘男會面　港媒起底身分：是美國安顧問！

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▲▼黎智英與神祕男開心聚餐。（圖／翻攝自香港文匯報）

▲黎智英與神祕男開心聚餐。（圖／翻攝自香港文匯報）

記者朱世凱／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英本（8）月3日被發現在中環歷山大廈的義大利高級餐廳，和幾名泛民元老李柱銘、何俊仁和陳方安生等一同用餐；值得注意的是，飯局裡頭還有一名神秘的美國男子，他們被港媒推測是在開「慶功宴」，因為黎智英在席間曾大聲地說，「歡迎來香港，現在局勢很好！」這名神秘男的身分也迅速被起底曝光。

綜合港媒報導，神祕男名叫克里斯蒂安．惠頓（Christian Whiton），是一名美國國家安全專家，他在美國前總統小布希任內，曾是副國務卿（民主及全球事務）多布里安斯基（Paula Dobriansky）的特別顧問，也曾為美國國務院全球事務官員撰寫演講稿，並致力向北韓施加國際壓力的工作，簡單來說，他是一名活躍美國政壇的政治及國家安全專家。

惠頓目前在川普政府中擔任美國國務院戰略溝通高級顧問，負責針對公共外交、媒體和東亞事務等，向美國當局提出建議。他曾經出版一本名為《Smart Power: Between Diplomacy and War》的書，在書中將巧實力（smart power）定義為外交與徹底戰爭之間被忽視的政治工具，提倡用巧實力對抗中國。

惠頓在今年6月也針對台灣問題發表文章，內容提到台灣是美國對付中國的最佳資產。據悉，關於香港目前局勢，惠頓曾表示，在中美談判的艱難時刻，（香港）混亂正好讓中國政府面臨危機，這完全符合美國的國家利益。黎智英的「慶功宴」消息迅速在香港流傳，也令外界對於香港局勢「有外國勢力介入」的說法增添更多想像。

▼惠頓曾（左）與我外交部長吳釗燮（右）會面。（圖／翻攝自Christian Whiton 推特）

▲▼惠頓曾與我外交部長吳釗燮會面。（圖／翻攝自Christian Whiton 推特）

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關鍵字：黎智英,國安顧問,美國,Christian Whiton,安全顧問,慶功宴,慶功飯局

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