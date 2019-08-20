美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

▲AIT處長鄺英傑南下參訪海軍登紀德艦。（圖／翻攝AIT臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

美國總統川普18日證實批准對台軍售案後，美國在台協會（AIT）處長酈英傑20日南下高雄，參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦，他表示，美國除依據台灣關係法軍售之外，也提供各種交流，「要與台灣共同維護海上航行自由與安全。」

鄺英傑透過臉書「美國在台協會AIT」發文指出，很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有四艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。美國除了依據台灣關係法售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓, 與台灣共同維護海上航行自由與安全。

除了參訪軍艦之外，鄺英傑也參訪了AAV7兩棲突擊車，台灣共向美購入54輛AAV7，於2006年在左營海軍總部舉行成軍典禮。AIT表示，AAV7以陸上突擊為主要訴求，機動打擊力強大。在2009年莫拉克颱風期間，AAV7兩棲突擊車於第一時間挺進災區協助受困洪水的百姓。

▲AIT處長鄺英傑南下參訪AAV7兩棲突擊車。（圖／翻攝AIT臉書，下同）



AIT強調，美台除了在軍售方面長期合作外，更持續在人道救援以及災害救助方面做出貢獻，也讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。