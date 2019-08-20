　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼AIT,AAV7,紀德級艦。（圖／翻攝AIT臉書）

▲AIT處長鄺英傑南下參訪海軍登紀德艦。（圖／翻攝AIT臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

美國總統川普18日證實批准對台軍售案後，美國在台協會（AIT）處長酈英傑20日南下高雄，參訪美國軍售來台的兩棲突擊車與驅逐艦，他表示，美國除依據台灣關係法軍售之外，也提供各種交流，「要與台灣共同維護海上航行自由與安全。」

鄺英傑透過臉書「美國在台協會AIT」發文指出，很榮幸有機會來到台灣噸位最大的作戰艦艇上參觀，這艘基隆級飛彈驅逐艦原為美國海軍紀德級艦，於2005年至2006年間交艦，現今台灣共有四艘同類型的驅逐艦，具有強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，平時擔任重要海域偵巡任務，戰時擔任作戰支隊旗艦。美國除了依據台灣關係法售予台灣防衛性武器外，也提供各種人員交流與培訓, 與台灣共同維護海上航行自由與安全。

除了參訪軍艦之外，鄺英傑也參訪了AAV7兩棲突擊車，台灣共向美購入54輛AAV7，於2006年在左營海軍總部舉行成軍典禮。AIT表示，AAV7以陸上突擊為主要訴求，機動打擊力強大。在2009年莫拉克颱風期間，AAV7兩棲突擊車於第一時間挺進災區協助受困洪水的百姓。

▲▼AIT,AAV7,紀德級艦。（圖／翻攝AIT臉書）

▲AIT處長鄺英傑南下參訪AAV7兩棲突擊車。（圖／翻攝AIT臉書，下同）

AIT強調，美台除了在軍售方面長期合作外，更持續在人道救援以及災害救助方面做出貢獻，也讓台灣成為印太地區不可或缺的一員。

美國總統川普18日證實，已經批准向台灣售出總價80億美元（約新台幣2500億元）的F-16V戰機群，「這將帶來很多錢，很多工作機會。」美方相信台灣軍方對於戰機的使用會很負責任。此項軍售案包含戰機、訓練、相關設備及售後服務。

▲▼AIT,AAV7,紀德級艦。（圖／翻攝AIT臉書）

ET快訊
收40萬放鳥！綜藝大咖爆「心情差」變臉拒拍　廣告商慘賠百萬
桃園少女案爆發！社工傳「162字超暖簡訊」力挺繼父生母
「台劇男神」停車場講電話被拍！主動揮手比YA　電暈女網友：超

關鍵字：AIT,鄺英傑,美國,軍售

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　賴嘉倫嗆：臉皮之厚令人不敢恭維

真被跟監？韓國瑜護衛隊懷疑「可以裝跟蹤器，就可以裝炸彈！」

美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

「殭屍帳號退散！」　蔡英文：不許境外勢力利用台灣自由傷害自由

影／韓國瑜狂喊被國家機器監控...蔡英文超無奈「雙手一攤」

很馬克思主義的「國家機器」　藍綠政治人物互相用來對打

柯文哲用人如用狗？　王世堅：屬下後宮選妃、用完即丟

全台第一個身心障礙馬術委員會　盧秀燕：感謝神馬郡助腦麻患者

韓國瑜9/1確定到彰化走透透　 蕭景田：行程一整天從白天到晚上

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　賴嘉倫嗆：臉皮之厚令人不敢恭維

真被跟監？韓國瑜護衛隊懷疑「可以裝跟蹤器，就可以裝炸彈！」

美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

「殭屍帳號退散！」　蔡英文：不許境外勢力利用台灣自由傷害自由

影／韓國瑜狂喊被國家機器監控...蔡英文超無奈「雙手一攤」

很馬克思主義的「國家機器」　藍綠政治人物互相用來對打

柯文哲用人如用狗？　王世堅：屬下後宮選妃、用完即丟

全台第一個身心障礙馬術委員會　盧秀燕：感謝神馬郡助腦麻患者

韓國瑜9/1確定到彰化走透透　 蕭景田：行程一整天從白天到晚上

楊小黎打拳不化妝超狼狽　健身房驚喜遇「大咖男神」換微信

精品家電BALMUDA限時75折起　涼夏家電入手好時機

國安局私菸法律研討會　法界：法律不應仇貴而曲直過正

上市公司營收創10年新高、獲利卻衰退　金管會點出2大原因

台啤8月推出「金牌Free啤酒風味飲料」　喝再多也不會茫

金所炫遭測謊機當場抓包說假話！羞認欣賞異性是「他」

10種「最佳燃脂運動」大公開　這項特別適合沒耐心的人

「前阿湯嫂」凱蒂荷姆絲又單身了！　男友馬上牽小30歲豪乳妹遊夜店

快訊／泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

年初剛收「忠孝門市」！傳金鑛34家門市要熄燈了　轉型咖啡豆供應商

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟..

即／韓國瑜再爆車子被裝追蹤器！

政壇6人年輕照出土　許淑華逆天..

8月底掀底牌　郭台銘2劇本選總..

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜：張錫銘比..

自爆遭裝追蹤器　韓國瑜反擊提告

即／郭台銘深夜400字感念薄柔..

十指緊扣事件　林佳新：我要李慶..

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他..

看過疊公文照！蔡英文酸韓國瑜：..

郭台銘下週2劇本選總統　不稱第..

嗆聲韓國瑜！基進黨秀比人高「罷..

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格..

更多熱門

相關新聞

兩岸逆境中，蔡英文的左思右想

蔡英文謹言慎行，深藏不露。民進黨的朋友告訴我，常見總統「左思右想」，但不知她在想些什麼。我想她所處的環境迫使她必須三思而後行。

美國72％學者預估2021起經濟衰退

買下3窮女童　淫商曝病態生日禮

35歲保時捷911改裝成越野車

ELEVEN SPORTS世籃賽轉播場次

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面