先處理香港！貿易戰陷入僵持　川普丟狠話：中國準備好，但我沒有

▲川普對於中美貿易戰談判，如今希望中國先處理好香港問題。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰持續僵持，從過去的關稅戰至貨幣戰，如今演變成十間的拉鋸戰，看在美國總統川普的眼中，既擔心又憤怒，一方面2020連任之路就要開始奮鬥；另一方面對於中國的硬立場卻似乎又束手無策。對此川普18日表示，中國準備好要達成協議，「但我還沒有準備好」。

根據《路透社》報導，近日讓川普與中國談判出現「轉折」的最大原因，包括香港問題。白宮方面希望中國政府可以優先解決香港示威活動，並且以「人道」、「理性」方式與民眾溝通。川普表示，「我希望看到香港以人道的方式解決問題，也認為這樣對中美雙方談判會非常有利。」

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則表示，兩國的貿易代表將在10天內會談，我們也計畫邀情中國代表到美國，來加速貿易戰的談判進程，因全球經濟貿易正為此出現越來越大的風險。然而看在川普的眼裡則認為，「我們的消費者很富有，擁有巨額的減稅，我們做得非常好。」

民主黨前任眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）卻不以為然，他認為川普正在推動的是全球經衰退，和美國經濟的衰退。此外也有分析師認為，白宮對於貿易戰政策相當不穩定，之中更夾雜許多變動原因，甚至連帶影響墨西哥移民、關稅等問題，企業投資會充滿許多不安全感。