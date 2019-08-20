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口譯哥駐美任職月領21萬　國民黨：有民進黨證真好！

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▲▼口譯哥趙怡翔。（圖／記者季相儒）

▲「口譯哥」趙怡翔。（資料照／記者季相儒）

記者黃巈禾／台北報導

「口譯哥」趙怡翔今年1月出任我國駐美代表處政治組組長，屢遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制。監察院16日通過監委仉桂美、江綺雯、劉德勳提出的調查報告，並就該人事案糾正外交部。對此，國民黨臉書粉專也狠酸，「有民進黨證真好！」

國民黨表示，口譯哥工作經驗與能力不見得比外交部內其他人員好，卻被外交部嚴重混用機要人員及聘用人員的進用機制，在無法律依據的情況下，挪移聘用人員員缺供特任館長運用，且重要工作年資未滿8年標準就依照機要人員的標準敘薪，這都於法無據、且不符內部倫理。

國民黨指出，一般來說，被監察院糾正後，行政機關自當敬謹接受、反省改正，外交部卻不然，為了口譯哥大發雷霆，要求監察院不要干預用人，更讓總統蔡英文親自出面護航。

國民黨提到，監察院正如古代御史台，職司監督考察，糾正各機關違失作為事所應當，民進黨政府為了袒護口譯哥，竟然連憲法明定的五權之一「監察權」都不尊重，對自己的違失毫不反省改進，這不啻是讓辛苦奮鬥的庶民百姓寒心。

國民黨痛批，口譯哥可以插隊坐領高薪，老百姓只能奮鬥打拼卻看不到未來，「原來，只要跟對人、選對黨，是蔡英文愛將、受民進黨栽培，即使不符資格、即使紊亂制度，也能破格提拔！我們這些沒有民進黨證的小老百姓，大概只能徒呼負負了。誰叫現在是民進黨執政！」

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關鍵字：口譯哥,趙怡翔,國民黨,民進黨

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