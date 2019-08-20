「口譯哥」外派風波　陳宜民批蘇揆「沒反應」：不要每天講韓國瑜

▲國民黨團痛批外交部違法酬庸口譯哥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

監察院16日針對「口譯哥」趙怡翔出任我駐美代表處政治組組長，認定資格不符糾正外交部。立法院國民黨團認為，外交部趕在監院公布報告前就急著澄清，質疑「有內鬼洩漏報告」、「是不是反對黨提出公務人員糾舉案都會被洩漏，給執政黨反擊資料」，立委陳宜民更痛批行政院長蘇貞昌至今沒反應，要他「好好管下面的人，不要每天講韓國瑜」、「韓國瑜做什麼事情關你什麼事。」

「口譯哥」趙怡翔因出任我駐美代表處政治組組長，遭質疑資歷太淺、破壞外交官體制，監察院16日糾正外交部。查案監委江綺雯質疑，外交部16日在監察院召開調查報告會議前，就來打聽調查報告的內容，甚至趕在監察院19日公布調查報告前，16日晚間發布新聞稿，「到底在擔心什麼？」

▲口譯哥趙怡翔。（圖／翻攝趙怡翔臉書）

陳宜民指出，任命案的主要問題在於，駐美國代表處一等諮議趙怡翔以組長名義任用，但該職位應至少要有20年外交資歷，趙怡翔經歷包括台北時報記者、財團法人小英教育基金會研究員、民進黨國際事務部副主任，合計相關資歷滿4年，「請教吳釗燮部長，這些都是外交體系任用相關資歷嗎？」

「趙怡翔還有雙重國籍的問題。」陳宜民接著說，趙怡翔有加拿大籍身分，但他放棄雙重國籍的日期與就任日期，中間沒有超過一年以上的緩衝期，質疑由他擔任代表處的重要職務，恐有國安疑慮。

陳宜民直言，文官制度必須要好好維持，否則對辛苦準備外交特考的年輕人情何以堪？趙怡翔只因為得到蔡英文賞識就一步登天，直呼根本「滿城盡是吳音寧＋1」。

立委許毓仁也痛批，此案由3個監委提出糾正，另有11名監委提不同意見書，其中一人在國外還簽名，另外一個從頭到尾沒來開會，也簽下不同意書，「監委中立在國家監察體系蕩然無存」。此外，對於外交部在報告公布前就發新聞稿回擊，許毓仁質疑「監委有內鬼洩漏報告」、「是不是反對黨提出公務人員糾舉案都會被洩漏，給執政黨做為反擊資料。」

陳宜民呼籲外交部好好檢討，還忍不住批評蘇貞昌，「不要躲在那邊，碰到這件事都沒有反應」、「不要每天講韓國瑜，韓國瑜做什麼事情關你什麼事，不好好管你下面的人，一直管我們總統候選人」，痛罵蘇貞昌在公文的數量上錙銖必較，但有做得更好嗎？