盼張善政扮演郭韓橋樑　陳宜民：黨內很團結　王金平早被邊緣化

▲郭台銘、韓國瑜、王金平。（圖／記者李毓康、林敬旻、季相儒攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選後，黨內整合進展緩慢，鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平至今動向未明。名列總統候選人韓國瑜國政顧問團的立委陳宜民20日受訪時，認為郭台銘有智慧展現風度支持韓，更直言王金平早已「被邊緣化」，「南部黨代表開會時，王院長都有派人出席，但主持人都不會向大家介紹他」，直言「國民黨內是很團結的，氛圍大家都很清楚。」

陳宜民表示，外界認為韓國瑜選情陷入膠著，是因為「有些情勢不夠明朗」，他認為，顧問團總召張善政若能扮演橋樑，好好跟郭台銘談「0到6歲國家養」的政策，讓郭的政策能在韓總統的治理上實現；他也相信郭台銘一定有大智慧，展現風度支持韓國瑜，「以他過去和國民黨的關係，主席跟郭董也非常熟識，有信心能峰迴路轉、柳暗花明，有圓滿解決。」

媒體追問，會不會覺得郭台銘被王金平牽著走？陳宜民認為「不會」，接著話鋒一轉表示，「王院長與郭董其實也沒熟到哪裡去。」

陳宜民坦言，王金平至今在做困獸之鬥，例如南部黨內代表開會時，王院長都有派人出席，但主持人都不會向大家介紹他，「國民黨內是很團結的，氛圍大家很清楚，就是王院長已經被邊緣化了。」

不過，對於王金平的態度始終是「參選到底」，如今落入這樣的局面，是否該對國民黨負責？陳宜民則說，王金平對國民黨而言有功也有過，他的行事風格跟現在立法院長蘇嘉全很不同，「在蘇嘉全院長時代，幾乎想過的案子都過了，王院長可能也要檢討一下，當年為何會變成這樣。」

陳宜民認為，從地方反映出來，至少在高雄，王金平確實有被邊緣化的現象，「地方黨部也已經很清楚表達，對王金平派員參加會議的態度是尊重，但不會予以理會。」