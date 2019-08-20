吳敦義有韓政治獻金親簽單　黃光芹：請國家機器進場

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜被揭露有2千萬的費用給「旭創意公司」，政治獻金議題吵得沸沸揚揚，而資深媒體人黃光芹19日爆出國民黨主席吳敦義留有韓國瑜取走「王姓企業家捐款」的親簽單，更要「國家機器」進場檢視。

黃光芹19日在臉書爆料，並將內容分成「我們來對帳系列」。她說有王姓企業家捐款3千萬，其中韓分三筆、每次取走500萬元的現金，總共1500萬元整，而另外1500萬元是分作其他候選人用途。她也提到，由於吳敦義的個性謹慎，因此留有韓國瑜的親簽單。

黃光芹貼上經費明細的照片表示，表中有4筆經費是出現在去年九合一選舉結束後，日期分別是11月26日兩筆、12月13日、21日兩筆。她指出，在韓國瑜競選經費中，有高達3300萬元的支出，都以籠統的規劃、設計和調、研名目報銷。

黃光芹接著提出4個問題質疑，1.同樣是規劃、設計和調、研，請那麼多家公司是為什麼？以11月26日為例，給了兩家業者研究、調查什麼？2.按理說，所謂規劃、設計、研究、調查或策略，都應屬「事前作業」，為何選舉都結束一段時間了，還有12月13日透析數據350萬元，以及12月21日所謂「策略顧問」支出200萬元，金額都不小。

黃光芹認為，11月26日的部分是選後結尾款，前面已開始調、研，勉強說得過去;但是12月13日那筆350萬元，金額大、離選舉結束有一段時間，突破暴增？尤其12月21日那筆200萬元，選舉都結束快一個月了，突然冒出，而且放在「集會支出」項目中，很難不讓人質疑。但她也直言「他們的金額再大，都不如潘恆旭的2000萬元大！」

▲黃光芹臉書公布韓國瑜競選經費支出明細。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

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