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保證紙錢好兄弟一定收得到！彰化縣環保局月底辦「淨爐法會」

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▲彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲環保局舉辦法會。（圖／彰化縣環保局提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

農曆七月彰化各鄉鎮辦理普渡活動，彰化縣政府環保局推動「紙錢集中燒」同時根呼籲民眾盡量少燒香、少燒紙錢，但有民眾卻質疑會不會集中到溪州垃圾焚化爐焚燒後，好兄弟會不會收不到，環保局請民眾放心，並將31日（農曆6月29日），聘請專業法師舉行「淨爐法會」讓中元祭祀冥陽兩利。

▲環保局舉辦法會。（圖／彰化縣環保局提供）

▲環保局舉辦法會。

彰化縣環保局長江培根指出，環保局提供中元節紙錢集中清運服務，各社區、大樓及宮廟可洽詢各鄉鎮市公所外，亦可撥打預約專線清運，截至目前為止，已經有273相關廟宇及機關等處受理紙錢集中焚燒，已達330公噸，預計到月底應該可以達到400公噸。

▲環保局舉辦法會。（圖／彰化縣環保局提供）

▲紙錢集中燒。

環保局表示，為消彌民眾認為紙錢送至焚化爐處置，恐無法達到祭祀的目的，將聘請專業法師舉行「淨爐法會」，並於彰化縣溪州焚化廠辦理「大士爺開光點眼」、「宣讀陰陽兩界公告文」等儀式，讓中元祭祀紙錢處理既環保又符合民間宗教習俗。

▲環保局舉辦法會。（圖／彰化縣環保局提供）

▲紙錢集中燒。

江培根呼籲民眾盡量少燒香、少燒紙錢，改採雙手合十、一炷心香祭拜減少香枝及紙錢使用量，可減少空氣污染，維護民眾身體健康外，誠心又環保，請民眾共同響應，減少紙錢使用量，讓中元普渡的敬意不打折且環保又健康。

▲彰化 。（圖／記者唐詠絮攝）

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關鍵字：環保局,淨爐,大士爺,紙錢

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