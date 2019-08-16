事業廢棄物混充當家戶垃圾丟進垃圾車　環保局啟動破袋專案

▲有商家把事業廢棄物混在家戶垃圾裡丟到垃圾車上，環保局破袋稽查，一旦查獲將依違反廢棄物清理法罰款。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近來台南市環保局常發現有商家把事業廢棄物，混在家戶垃圾裡丟到垃圾車上，環保局重申，垃圾車只能收運家戶垃圾，如果商家、工廠把事業廢棄物混充家戶垃圾丟棄，被查獲將依違反廢棄物清理法最高處以300萬元的罰款，千萬不要存有僥倖之心。

環保局近來常常接獲民眾檢舉，仁德、鹽水、關廟、安南及新營等地區部分商家、工廠把事業廢棄物分裝到家戶垃圾裡，交給垃圾車收運，環保局立即加強破袋檢查工作。

以8月1日案件為例，環保局在關廟區花園2街附近派員稽查，發現某公司將事業廢棄物交由環保局垃圾車清運，經稽查人員現場破袋4包，發現內含碎布及其他包裝材料如廢塑膠等事業廢棄物，該公司事業廢棄物未委託經政府許可之清除、處理機構進行清理，已違反廢棄物清理法規定，經環保局據以告發處分，最高可處新台幣300萬元以下罰鍰。

環保局長林淵淙呼籲，事業單位勿心存僥倖，不得任意非法棄置或將事業廢棄物夾帶丟棄於環保局垃圾車，須委託經政府許可之清除、處理機構進行清理，環保局將持續對於上述不法行為進行稽查，希勿以身試法。