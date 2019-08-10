台南永康印刷廠偷排廢水　環保局查獲重罰

▲台南市環保局8月9日查獲永康區東橋里一家紙器印刷公司，排放藍色廢水，嚴重污染環境。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局8月9日查獲永康區東橋里一家紙器印刷公司，排放藍色廢水，嚴重污染環境，依水污染防治法、廢棄物清理法告發處分，最高可處300萬元罰款外，情節重大者，得令其停止作為或停工、停業。

環保局接獲永康區里長通報，中山南路471巷內的涵洞口，時常排放各種顏色的廢污水，9日又排放藍色廢水，使整個河川變色。環保局接獲通報後，立即組成聯合稽查小組趕赴現場，抵達現場後往上游巡線稽查，並躍身而下至大排水溝蒐證，發現該公司從事紙器印刷，印刷完後的洗機器廢水經由廠內雨水溝直接排放至廠外排水溝，現場排水溝仍殘留些許藍色顏料的痕跡，確認為污染來源，依水污染防治法告發處分。另該公司為應列管需提具廢棄物清理計畫書之事業，其未提報環保局核准部分，另依廢棄物清理法告發處分。

環保局長林淵淙表示，保護環境人人有責，未來民眾若發現有排放廢污水，嚴重污染環境，可撥打0800-066666環保報案專線，環保局會盡快派員前往查核。環保稽查人員不分晝夜加強打擊環境犯罪，工廠如有嚴重污染環境的行為，最重可令其停止作為或停工、停業，希望業者切勿心存僥倖，以身試法。