彰化淹水王惠美出國被綠營酸爆　藍營反譏：為何不說鄭文燦

▲彰化淹水，縣長王惠美出國被綠營酸爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區15日晚上間歇性豪大雨，農作物損失慘重，農民苦不堪言，而縣長王惠美卻在16日清晨搭飛機前往英國考察輕軌，被綠營議員重批「逢魏必反，省錢出國100分，縣民安全0分」沒有苦民所苦，引來藍營反譏，「鄭文燦市長也在颱風期間出國，為什麼不批評？「有嘴說別人，沒嘴說自己。」

▲彰化淹水，縣長王惠美卻去英國。

19日中午，藍營議員林庚壬、曹嘉豪、劉淑芳、蕭如意、凃淑媚等國民黨彰化縣議員召開記者會，質疑前朝縣長魏明谷，曾1年編列上千萬出國考察經費，一上任就前往日本考察4次，還創紀錄在議會召開定期會期間照樣出國，卻未見民進黨質疑，監督縣政嚴重出現雙重標準，要批評別人之前，請先反省自己過去執政。

▲彰化淹水王惠美出國，綠營酸爆藍營反譏。

針對民進黨團批評王惠美「逢魏必反」，國民黨團反譏，魏前縣長跳票3年，選前才恢復的「國中小學生全面營養午餐」，王惠美上任就實施，明年還會繼續，「不但沒反，還做得更多」，國民黨團更質疑，難道魏明谷沒有調整過前任縣長卓伯源的施政？ 原本「國中小學生全面營養午餐」，不就是被魏明谷調整為「排富」？

▲彰化淹水，縣長王惠美卻去英國，被綠營砲轟。

藍營認為，15日晚上間歇性大雨，王惠美及縣府團隊整晚持續監測天氣狀況，以便及時做適當因應，後來降雨情形趨緩，災害應變中心仍維持三級開設，而非縣長須進駐的一級開設，為什麼王縣長不能依照既定行程出訪？反觀民進黨鄭文燦市長前陣子在颱風期間出國，為什麼不見民進黨批評？請民進黨別企圖用抹黑掩蓋自己過去執政的顢頇、無能的事實。

▲彰化淹水，縣長王惠美出國被綠營酸爆。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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