▲改善空氣品質，台南市環保局強力取締露天燃燒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與全體市民的努力下，台南１到7月好空氣比例（AQI≦100）77％、PM2.5：22.9μg/m3成績都是近年最好。

少數民眾及廠商貪圖一時方便，露天燃燒污染空氣品質，台南市環保局今年已告發處分102件（截至8月12日），裁罰金額161萬2800元，如果涉及廢棄物清理法刑責部分，恐怕還得面臨吃牢飯（1年以上5年以下有期徒刑）的命運。

以8月3日在曾文溪出海口的案子為例，環保局在週六假日仍然偕同海巡署南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所、土城消防隊，前往曾文溪出海口稽查，現場發現魚塭業者將工寮內廢玻璃罐、木頭、保特瓶、鋁罐等垃圾堆置於魚塭旁露天燃燒，產生大量粒狀污染物散布於空氣中，所幸消防隊員及時撲滅火勢污染未擴大，現場依違反空氣污染防制法第32條第1款告發，最高可裁罰10萬罰鍰。

台南市環保局表示，曾文溪出海口因地處偏遠，部分農民、魚塭業者常利用假日稽查人員值班人力吃緊時，將農業廢棄物就地露天燃燒。

環保局長林淵淙表示，環保局目前已調整稽查人員執勤時段及方式，同時將屢次陳情案件的地點納入電腦管制系統，除列入重點稽查對象外，同時運用無人機稽查及火點衛星即時觀測系統的科學辦案方式，執法力道將持續強化，請鄉親一起維護我們的空氣品質，切勿以身試法。