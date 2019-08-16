台中鴨腸加工廠散發惡臭、排放廢水　環保局開罰3萬

▲加工廠衛生環境差，偷排廢水，環保局開罰3萬元。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一家專門處理脆腸的家禽加工廠，上月被檢舉長期將清洗後的鴨隻內臟、血水等排入工廠外的排水溝，嚴重污染水源，環保局除了當場依違反水污染防治法開罰3萬元外，並列案持續追蹤，不過，工廠大門已深鎖，16日上午已將全案移送衛生局，查察是否涉及食安問題，日後將會不定期前往稽查。

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▲環保人員採樣廢水。（圖／台中市政府提供）

梧棲區永寧國小後方一家鐵皮屋的家禽加工廠，多年來一直從事鴨腸加工作業，將清洗過的鴨腸包裝後轉賣到各大市場、小吃部，剩下的內臟和血水就排入工廠外的排水溝，但因沒有處理設備，不但發出陣陣惡臭，令人作噁，還會污染水質。

▲加工廠偷排廢水到排水溝。（圖／台中市政府提供）

環保局稽查大隊技正許俊清表示，上月20日中午接獲檢舉後，下午3點20分即抵達現場採樣，發現作業環境惡劣，衛生條件差，有多名工人正在清洗鴨腸，得知環保人員前來稽查，還天真的詢問，「這樣的廢水會污染喔？」



環保人員現場採集廢水檢測發現，水中化學需氧量超過100mg/L標準，水中懸浮固體物264mg/L，遠超過標準值30mg/L，另外，水中化學需氧量檢測為653mg/L，超過標準質100mg/L數倍，依違反水污染防治法開罰，由於是首次查獲，所以罰3萬元。

許俊清表示，環保人員開罰後，事後又有去複查，但該工廠已經關閉，上午已將全案資料移交衛生局，查察是否違反食品衛生等相關問題。