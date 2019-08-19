雨區擴大！低壓帶雨彈襲16縣市　「各地午後雨勢更明顯、全面」

▲低壓帶影響，各地天氣不穩，容易有大雨發生。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

受到低壓帶影響，易有短時強降雨，氣象局中午針對新竹、苗栗、南部地區及新北、桃園、中部、宜蘭山區等13縣市發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，提醒民眾注意雷擊及強陣風。

【14:05更新】：雷雨編號0168：針對「桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。

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示警區域

桃園市：楊梅區、龍潭區

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣 苗栗市、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、南庄鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉

▲台中山區升級豪雨特報。（圖／中央氣象局）

【13:57更新】：氣象局下午更新大雨特報範圍，其中台中市山區升級豪雨特報，另外，桃園以南、花蓮地區及新北、宜蘭山區發布大雨特報，注意有局部大雨發生的機率。

大雨特報：

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、部分台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣

豪雨特報：

台中市山區

▲低壓帶影響，大氣環境不穩定，今日午後雷陣雨將比較全面、明顯。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳表示，由於台灣處於低壓帶內，大氣環境不穩定，各地都有大雨發生的機率，南部地區一整天有斷斷續續的陣雨或雷雨，今日各地午後雷陣雨也會比較明顯、全面，中南部雨勢可能持續到晚上，北部預估晚上之後就會緩和下來。

▲13縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

【12:36更新】：

大雨特報區域

新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣