雨彈襲高雄韓國瑜週日拚選舉　李四川：「一級開設」市長必須在



▲韓國瑜主持災害應變中心二級開設。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市府宣布15日中午12時，災害應變中心二級開設，並於下午3時30分召開0815豪雨防災工作會議，並由高雄市長韓國瑜親自主持。會議結束後，韓國瑜快步離開，表示問題交由副市長李四川來回答，李四川表示，今天早上11點半就跟5個區視訊開會，土石流紅色警戒的保全戶撤離，大概在下午四點會全部都處理完畢。至於高雄大雨不斷，周末韓國瑜是否還會北上新竹參加造勢，李四川說「假設必須要一級開設，市長就必須要在這裡坐鎮」。

▲災害應變中心二級開設。（圖／記者賴君欣攝）



受到西南風增強影響，高雄山區雨勢急驟，包含那瑪夏區、桃源區，甲仙區、茂林區、六龜區都宣布停班停課，高雄市府在下午3時30分召開0815豪雨防災工作會議，由韓國瑜主持和各區公所召開視訊會議，會議結束後，韓國瑜快閃離去，表示問題交由副市長李四川來回答。

▲土石流沖進民宅 。（圖／記者洪正達翻攝）

李四川表示，從今天早上11點半就跟5個區視訊開會，目前大概只有六龜有一戶住家有土石流淹進來，因為人不在，目前是安全的，那也派員去做處理，他提到「今天雨大得很大，那有一些道路有坍方，所以我在中午的時候就把5個區宣布下午停班停課。那同時在12點的時候，就從我們的三級開設改為二級開設，3點半就開工作會議」。

至於農委會發布幾條土石流紅色警戒的保全戶必須要撤離，大概在下午四點會全部都處理完畢。包含那瑪夏區保全戶1256人，桃源區桃源里223人、勤和里43人，甲仙區696人，高雄市本日預計撤離2218人。

▲災害應變中心二級開設。（圖／記者賴君欣攝）

不過韓國瑜原定18日將到新竹縣市的寺廟參拜，但屆時如果雨還是下不停，高雄還是由李四川繼續坐鎮嗎？李四川則回應「假設必須要一級開設，市長就必須要在這裡坐鎮，當然禮拜六禮拜天有這樣的狀況，他會在災防中心裡面」。