為了護韓「殺殺殺殺殺殺殺」　黃光芹轟國民黨：因為韓國瑜而集體弱智

▲ 韓國瑜。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨於14日中常會上通過「禁止抹黑韓國瑜」條款，也在當天火速開除指控高雄市長韓國瑜打麻將、抱女人的國民黨中評委陳宏昌，隔天15日也開除前高雄縣長楊秋興。對此，資深媒體人黃光芹在臉書砲轟，「國民黨因為韓國瑜而集體弱智」。

▲楊秋興、陳宏昌被國民黨開除。（合成圖／記者洪正達、陶本和攝）



黃光芹表示，上政論節目時，通常旁邊或對面，「都會坐1、2位拚上吃奶力氣的韓國瑜護衛隊」，他們來自不同派系、效忠不同的主子，「現在卻可以因為全黨要護一人，得從有沒有小三或私生女，農舍違建外加豪宅，一直護到爬樹、神隱、政治獻金，連這輩子沒買過保單、沒上過酒店、沒打過麻將的乖乖牌，男男女女都化身成為社會組，變得匪類。」

黃光芹感嘆，他們全變得韓化，不僅跟著說謊、硬凹，還變得天怒人怨、愚蠢不堪；而頭腦清醒、還有點原則、理想的，如鳳毛麟角。

黃光芹舉例，像是打人就是不對，但到了他們嘴裡，韓粉打人就都沒錯，作亂的突然變成郭粉，再不然就都是假韓粉或1450幹的；再如，可憐的女騎士都溺死了，他們卻冷血地說，災害應變三級開設，不關市長的事。

黃光芹還說，「他們為了護韓，進行政治大屠殺，就像處置地下黨，殺殺殺殺殺殺殺」，把原本可以淡化的過去事（例如韓都承認的花天酒地），炒到最高點；把還有一點朋友可能的（例如陳宏昌），全化為仇人；可以喜劇落幕的，全改寫成悲劇。結果，原本可以輕描淡寫的事，被帶入戲劇最高潮。

黃光芹說，一張私人拍攝的照片，即成為造成壓力的一根稻草；而還想回頭的，也被一步步進逼成了一去不回頭，「反正朱立倫的人，已投靠韓，小小一個市議員，就可以叫王金平滾蛋；而原本聰明伶俐的孫大千，也突然變笨了；妖嬌美麗的許淑華，也變得不可愛了。」

黃光芹強調，人都是有尊嚴的，政治也必須講究起碼的是非對錯。

▲黃光芹。（資料照／翻攝《POP搶先爆》臉書）



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