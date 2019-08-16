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楊秋興退黨與馬英九通話！5分鐘內容曝光「這不是我一個人的恨」

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記者柯沛辰／高雄報導

前高雄縣長楊秋興15日下午召開記者會，宣布退出國民黨。記者會結束後，傍晚傳出前總統馬英九親自致電關切，全程聊了約5分多鐘。楊秋興則明白表示，他之所以退黨，是不滿韓國瑜私心作祟，不顧全大局，讓國民黨原先穩贏的局被破了。

前中評委陳宏昌日前「挺英批韓」，又公開諷刺韓打麻將抱女人，引發藍營軒然大波。事後，國民黨雖開除陳宏昌黨籍，但受不了不斷有黨內同志砲打自己人，所以14日通過「禁止黑韓條款」，宣示選舉期間將嚴格執行黨紀，凡惡意攻擊、汚衊黨內參選人韓國瑜者，立即開除黨籍。

條款一出，高雄市黨部15日隨即開會決議，針對不斷放話的楊秋興、黨代表敖博勝2人開除黨籍，盼黨中央盡速處理。不過，楊秋興15日下午在辦公室召開記者會，搶先宣布退黨，將黨證寄回國民黨部，「我主動退黨」。

▲▼楊秋興、陳宏昌被國民黨開除。（合成圖／記者洪正達、陶本和攝）

▲針對楊秋興、陳宏昌連日開砲，國民黨祭出「禁止黑韓條款」。（合成圖／記者洪正達、陶本和攝）

現場有媒體提問，當初全力支持韓國瑜參選2018縣市長選舉，為何如今撕破臉？他解釋，當初會力挺韓國瑜，是認為對方口才很好，加上國民黨急著將高雄市拿回來，沒想到韓選上後竟「私心作祟」想選總統，「真的要跟高雄市民道歉！」

楊秋興表示，「我們真的完全沒辦法想像他會選總統」，原先只是希望能守住高雄，但韓國瑜參選2020大選，讓國民黨原先穩贏的局被破了，「中華民國受傷會很大」，連帶影響的是兩岸和平、經濟，以及年輕人的未來。

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興不捨秀出5年黨證，「我主動退黨」。（合成圖／記者洪正達攝）

記者會結束後，馬英九親自致電表達關切。據了解，楊秋興除了表達感謝，也坦言他今天之所以退黨，是因為看不慣韓國瑜私心作祟、不識大體，把原先好好的局勢弄成現在這樣，「讓民進黨蔡英文死灰復燃」，這不是他一個人的恨。

楊秋興向馬英九表示，台北市長柯文哲說得也沒錯，韓國瑜品德確實有問題，尤其他陪韓打選戰這麼久，有些事他私下很清楚，只是不願多說。但今天談到這些也實在抱歉，希望以後還有機會看到馬總統。

▲▼前總統馬英九。（圖／記者陶本和攝）

▲前總統馬英九得知消息後，傍晚親自致電關切。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：韓國瑜,楊秋興,2020總統大選,馬英九,國民黨

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