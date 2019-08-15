又來了！韓國瑜25日拚選舉行程　到台中連拜9間廟

▲韓國瑜25日將來台中參拜9間宮廟。（圖／摘取韓粉臉書）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜繼桃園、南投拜遍各宮廟之後，25日輪到台中，而且在短短7個小時要跑完9間，造訪的宮廟分布山線、海線和屯區，國民黨市議員陳政顯表示，參拜不但是為了祈求神明保佑國泰民安，也能接觸到最庶民的基層，了解民意。

▲陳政顯（右2）認為，韓國瑜選擇參拜宮廟，是為了祈求上天保佑。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜25日計劃來台中參拜的消息，早在社群媒體上就到處瘋傳，而且還叮嚀支持者，每個地方停留時間都不長，要來就要早點卡位，當天從上午10點20分第一站北區明德宮開始，就是超人般行程，豐原慈濟宮、大里杙福興宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，傍晚5點30分最後一站大甲鎮瀾宮。

每間宮廟停留時間都不長，但部份宮廟抵達的時間卻令人玩味，例如，豐原是預計11點17分，龍井是14點48分，梧棲則是16點07分，令人懷疑時間竟能抓得如此準點嗎？

當天中午行程雖然安排在豐原儷宴會館與地方大老聚餐，但扣掉前往下一站的路程，停留在餐廳用餐時間也不多，地方支持者反而是安排在大里杙品嚐地方小吃，而從海線安排4間宮廟來看，到時紅派前議長張清堂、黑派顏清標應該都會陪同，表達力挺決心。

陳政顯表示，不論是去桃園、南投，以及台中，都是選擇宮廟參拜，除了祈求上天保佑台灣之外，宮廟也是最多民眾聚集的場所，同時也是最能和底層民眾接觸，聽取心聲的地方。

至於周一至周五在高雄拚市政，周六、周日全省跑透透，體力負荷得了嗎，陳政顯說，那沒也辦法，從政就得如此。