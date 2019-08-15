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韓國瑜酗酒燒到他　陳學聖怒斥楊秋興「你錯了」

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▲▼韓國瑜針對西南氣流帶來豪雨影響坐鎮防災指揮中心。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

前高雄縣長楊秋興指控高雄市長韓國瑜「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，遭國民黨開除黨籍，15日下午受訪時還說韓國瑜跟立委陳學聖在夜店喝酒直播。對此，陳學聖晚間緊急聲明否認。

陳學聖開頭直指「抱歉！楊秋興你錯了！」並表示，「你受訪說我和韓國瑜在夜店喝酒直播，這真的是天大的冤枉！他解釋，自己和韓國瑜直播是在去年3月21日下午，在立法院中興大樓908研究室，旁邊都還有媒體在現場。

▲▼0815楊秋興記者會。（圖／記者洪正達攝）

▲楊秋興。（圖／記者洪正達攝）

陳學聖強調，不能因為你和韓國瑜之間的恩怨情仇，「就把我和韓國瑜的直播，白天變成夜晚，喝茶變成喝酒」，更重要的是，立法院不能變成了夜店！拜託拜託，趕快澄清一下！

楊秋興下午受訪時說，韓國瑜跟陳學聖去夜店喝酒直播，但並未描述細節；至於，是否是親眼目睹喝酒，楊秋興也表示，「喝酒部分我還跟他講說，盡量不要喝酒啊，你現在喝酒隔天會很累，有次吳敦義來，他空腹就在乾杯。」

▲▼國民黨立委陳學聖召開「打發吹哨者，食安五環破功」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

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關鍵字：楊秋興,韓國瑜,陳學聖

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